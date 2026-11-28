Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh nghe đại diện Tập đoàn Gang thép Trung Thiên (Zenith Steel) giới thiệu quá trình phát triển của đơn vị.

Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác tại Trung Quốc, sáng 28/11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến thăm, làm việc với Tập đoàn Gang thép Trung Thiên (Zenith Steel) tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Thanh Huyền – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Nhật Tân – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Đồng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Sa Vệ Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Gang thép Trung Thiên.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham quan Tập đoàn Zenith Steel.

Tập đoàn Zenith Steel có trụ sở tại tỉnh Giang Tô, cách thành phố Thượng Hải 140 km. Thành lập năm 2001, Tập đoàn Zenith Steel là một trong những doanh nghiệp luyện kim tư nhân hàng đầu Trung Quốc, với thế mạnh về sản xuất thép chất lượng cao, thép đặc chủng và chế biến sâu các sản phẩm thép. Năm 2025, tập đoàn đạt doanh thu tương đương hơn 29 tỷ USD, sản lượng thép thô đạt 10,95 triệu tấn, đứng thứ 37 thế giới. Hiện tập đoàn có 3 cơ sở sản xuất chủ lực tại Thường Châu, Nam Thông và Hoài An, xuất khẩu sản phẩm tới gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng tổ hợp sản xuất tại Nam Thông có tổng công suất thiết kế 20 triệu tấn thép/năm. Đây là một trong những cơ sở luyện thép ven biển của Tập đoàn đang được định hướng phát triển theo mô hình nhà máy thông minh, ứng dụng công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong quản trị, vận hành. Qua đó, hướng tới nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm phát thải.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao năng lực sản xuất, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phát triển tổ hợp luyện kim ven biển của Zenith Steel. Đồng thời nhấn mạnh, đây là những thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp thép theo chiều sâu của Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh vai trò của Khu kinh tế Vũng Áng và cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương trong phát triển công nghiệp, logistics và kết nối giao thương với Lào, Đông Bắc Thái Lan.

Bên cạnh nền tảng luyện kim đã được hình thành từ Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh, dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng cũng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc mở rộng năng lực sản xuất thép được kỳ vọng tạo thêm dư địa để Hà Tĩnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến sâu, cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp.

Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế đó, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Zenith Steel nghiên cứu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu sản phẩm thép, sản xuất thép chất lượng cao phục vụ ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp ô tô và xây dựng; đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp địa phương trong cung ứng sản phẩm thép, gia công cơ khí và dịch vụ kỹ thuật.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn Tập đoàn chia sẻ các tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung ứng, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng; trao đổi kinh nghiệm trong ứng dụng tự động hóa vào sản xuất, sử dụng hiệu quả năng lượng, kiểm soát phát thải và tuần hoàn tài nguyên.

Đồng chí khẳng định, tỉnh sẵn sàng cung cấp thông tin về quy hoạch, địa điểm đầu tư, hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ Tập đoàn thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định; đồng thời trân trọng mời lãnh đạo, chuyên gia Zenith Steel đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Zenith Steel Sa Vệ Đông đánh giá cao những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tốc độ phát triển công nghiệp, hạ tầng cảng biển và khả năng thu hút các dự án sản xuất quy mô lớn. Đồng thời, ghi nhận sự chủ động của tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư.

Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Zenith Steel Sa Vệ Đông phát biểu tại buổi làm việc

Từ kinh nghiệm phát triển các tổ hợp luyện kim ven biển, lãnh đạo Zenith Steel cho rằng, nền tảng sản xuất thép, lợi thế cảng nước sâu cùng sự phát triển của các ngành công nghiệp ô tô, cơ khí chế tạo đang tạo điều kiện thuận lợi để Hà Tĩnh phát triển công nghiệp luyện kim theo chiều sâu.

Theo lãnh đạo Zenith Steel, định hướng phát triển công nghiệp sau thép của Hà Tĩnh phù hợp với thế mạnh về sản phẩm, công nghệ và kinh nghiệm tổ chức sản xuất của Tập đoàn. Những đề xuất của tỉnh là cơ sở để Zenith Steel tiếp tục tìm hiểu nhu cầu thị trường, khả năng liên kết sản xuất và các điều kiện đầu tư tại địa phương.

Trên cơ sở đó, hai bên đã trao đổi về triển vọng phát triển công nghiệp sau thép tại Hà Tĩnh, nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm thép chất lượng cao, khả năng kết nối doanh nghiệp và các điều kiện về hạ tầng, công nghệ phục vụ triển khai dự án.

Hai bên thống nhất duy trì đầu mối liên hệ, tăng cường chia sẻ thông tin, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để Zenith Steel khảo sát thực tế tại Hà Tĩnh, qua đó nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư phù hợp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà lưu niệm của tỉnh Hà Tĩnh cho Tập đoàn Zenith Steel.

Ông Sa Vệ Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Zenith Steel trao quà lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.