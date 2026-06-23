Nâng cao năng lực quản trị nhân sự hiện đại cho lãnh đạo doanh nghiệp

Các đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 23/6, Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị, phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo “Quản trị nhân sự hiện đại: Kỹ năng giao việc & Xử lý công việc dành cho lãnh đạo hiệp hội, CEO doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Tiến Trình – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phát biểu khai mạc chương trình.

Trong thời gian 2 ngày, 70 đại biểu là lãnh đạo các hiệp hội và giám đốc, tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) trên địa bàn Hà Tĩnh được trang bị những kiến thức cốt lõi về tư duy đổi mới và bộ công cụ thực chiến về quản trị nguồn nhân lực; kỹ năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ nhân sự; xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, giao việc và thực thi công việc hiệu quả; nghệ thuật ủy quyền và kỹ năng giao việc "đúng người - đúng việc - đúng thời điểm".

Bên cạnh đó, nội dung chương trình cũng đi sâu vào việc tối ưu hóa quy trình phối hợp và triển khai công tác. Các học viên được hướng dẫn xây dựng quy trình làm việc khoa học để tránh chồng chéo; đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp đỉnh cao giúp nhân viên thấu hiểu và thực hiện đúng mục tiêu. Khóa học cũng phân tích chuyên sâu các nguyên tắc cốt lõi khi triển khai thực tế nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc cao nhất.

Ông Phan Sơn - Nhà sáng lập Học viện Quản trị HRD Academy, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị nhân sự và xây dựng hệ thống doanh nghiệp, trình bày nội dung chương trình.

Với phương pháp truyền đạt đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và phân tích tình huống thực tế, chương trình mang lại nhiều giá trị thiết thực. Qua đó, giúp các học viên thay đổi tư duy quản trị, kịp thời ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội thảo không chỉ giúp các nhà điều hành giải quyết hiệu quả "bài toán" nhân sự tại đơn vị, mà còn tạo không gian kết nối, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm quản trị thiết thực trong cộng đồng doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh.