Ngủ trong khách sạn ống cống giữa châu Âu, bất ngờ với mức giá phải trả

Nằm tại thị trấn Ottensheim, gần thành phố Linz (Áo), khách sạn ống cống Das Park là một trong những mô hình lưu trú độc đáo bậc nhất thế giới.

Không có những tòa nhà cao tầng hay phòng nghỉ sang trọng, khách sạn này gây chú ý khi biến những ống cống bê tông khổng lồ - vốn dùng trong hệ thống thoát nước - thành nơi nghỉ qua đêm cho du khách.

Theo trang kiến trúc Archiweb, khách sạn Das Park được nghệ sĩ người Áo Andreas Strauss sáng tạo vào năm 2005 với ý tưởng xây dựng một mô hình lưu trú đơn giản, tương tự như tủ gửi hành lý tự phục vụ.

Thay vì đầu tư vào tiện nghi cao cấp, dự án hướng đến trải nghiệm tối giản, gần gũi thiên nhiên và mang tính thử nghiệm nghệ thuật. Khách sạn được đặt trong công viên ven sông Danube, nơi những phòng nghỉ là những ống cống hình trụ xếp rải rác trên thảm cỏ xanh.

Mỗi phòng tại Das Park có diện tích khoảng 7m², đủ chỗ cho một giường đôi cùng một số tiện ích cơ bản. Bên trong được trang bị đèn chiếu sáng, ổ cắm điện và không gian lưu trữ nhỏ.

Thiết kế còn có lỗ thông gió và một ô mở phía trên giúp đón ánh sáng tự nhiên. Dù đơn giản, các bức tường bê tông dày lại mang đến khả năng cách nhiệt và cách âm khá tốt, giúp không gian bên trong yên tĩnh hơn so với vẻ ngoài thô ráp.

Khách sạn này không có sự phân hạng phòng như thông thường. Tất cả phòng đều có thiết kế tương tự nhau, không tồn tại hạng sang hay suite cao cấp. Theo trang TrendHunter, khách sạn Das Park hướng tới những du khách trẻ, người yêu nghệ thuật hoặc những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm lạ với chi phí thấp.

Một trong những yếu tố khiến khách sạn Das Park nổi tiếng là mô hình giá “trả tùy tâm”, khách không phải thanh toán trước mà có thể tự quyết định số tiền phù hợp với trải nghiệm của mình, thường dao động từ khoảng 7 euro mỗi đêm (khoảng 210.000 đồng). Số tiền này được đặt vào hộp thanh toán khi khách rời đi.

Khách sạn hoạt động theo hình thức tự phục vụ, khách đặt phòng trực tuyến và nhận mã để mở cửa mà không cần lễ tân.

Về tiện nghi, Das Park chỉ cung cấp những yếu tố cơ bản nhất. Khu vực như nhà vệ sinh, phòng tắm hay nơi ăn uống không nằm trong phòng mà sử dụng chung tại các công trình công cộng gần đó.

Theo tài liệu từ trang chính thức của dự án, cấu trúc bê tông giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đặc biệt trong mùa hè.

Trải nghiệm tại đây vì thế nhận được nhiều đánh giá trái chiều. Một số du khách đánh giá cao sự yên tĩnh, riêng tư và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nhiều người cho rằng đây là “trải nghiệm tối giản nhưng đáng nhớ”, đặc biệt phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng điều kiện lưu trú khá hạn chế, không phù hợp với những người quen với tiện nghi khách sạn truyền thống.

Nhiều du khách nhận xét mô hình này vừa mang tính nghệ thuật vừa khuyến khích du lịch tiết kiệm, đồng thời tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với ngành khách sạn truyền thống. Tuy nhiên, mô hình này mang tính trải nghiệm nhiều hơn là lựa chọn phổ biến cho kỳ nghỉ dài ngày.

Để lưu trú tại đây, du khách cần đặt phòng trước qua mạng và nhận mã truy cập. Khách sạn thường chỉ mở cửa theo mùa, từ khoảng tháng 5 đến tháng 10, khi thời tiết thuận lợi. Do không có nhân viên trực tiếp, khách cần chủ động trong việc chuẩn bị và sử dụng các tiện ích công cộng xung quanh.

Táo Quân bất ngờ trở lại

Đài truyền hình Việt Nam chính thức xác nhận Táo Quân trở lại. Chương trình được phát sóng vào cuối tháng 3.
Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Hoa xoan không rực rỡ, chỉ lặng lẽ tím lên khi xuân gần tàn. Nhưng chính vẻ mong manh ấy lại trở thành nguồn thi hứng cho văn chương, nơi nỗi nhớ và ký ức dịu dàng tìm về.
Podcats truyện ngắn: Mùa xuân biên giới

Truyện ngắn “Mùa Xuân biên giới” của Trần Anh Đức không chỉ tôn vinh lòng dũng cảm của những chiến sĩ quân hàm xanh mà còn khẳng định tình quân dân bền chặt nơi vùng biên cương.
Gửi tâm vào nhánh, gửi ý vào cây

Bonsai không chỉ là thú chơi mà còn là nơi gửi gắm tâm tư, sự kiên nhẫn vào từng dáng, thế. Với người chơi cây cảnh ở Hà Tĩnh, mỗi tác phẩm là một hành trình sáng tạo nghệ thuật.
Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

Lễ hội Văn Miếu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/3 (tức từ mùng 6 - 9/2 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc.
Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Bảng xếp hạng 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 tiếp tục gọi tên Hà Giang và Hội An, khẳng định sức hút bền bỉ của cảnh quan và văn hóa Việt Nam với du khách quốc tế.
Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Festival Phở năm nay có chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại”. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề truyền thống, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt là di sản thế giới...
Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Mùa xuân này tôi đã có một mùa xanh cho riêng mình. Màu xanh từ ngày xưa gắn kết với hôm nay để bất giác nhận ra, mình chưa từng mất đi điều gì nếu thực sự trong lòng vẫn thấy bình yên…
Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Hoa loa kèn tựa như một khoảng lặng giữa đời sống, là lời nhắc con người ta cần sống chậm lại một chút, để nhận ra những tần số rung động ở quanh mình...
Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Giữa dòng thời gian tàn phai, những mầm sống vẫn âm thầm nảy nở. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sẽ thấy vẻ đẹp rực rỡ được đánh thức từ những chồi non.
Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Tháng ba về trong nắng xuân dịu nhẹ, khơi dậy ký ức tuổi thơ, mùa hoa gạo, hoa bưởi và những kỷ niệm quê nhà thân thương, mang đến cảm xúc bâng khuâng, da diết trong lòng người.