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Những bí mật phía sau hiện tượng Curacao

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Khi những đội tuyển lớn đến World Cup bằng chuyên cơ riêng, khách sạn sang trọng và đoàn hậu cần hùng hậu, Curacao, đội tuyển nhỏ nhất lịch sử góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, lại chọn một cách xuất hiện hoàn toàn khác: một chiếc xe buýt trường học.

Curacao đến World Cup bằng xe buýt trường học màu xanh, dỡ kính
Curacao đến World Cup bằng xe buýt trường học màu xanh, dỡ kính

Chiếc xe màu xanh dương, bỏ cửa kính, chở đầy cầu thủ vừa gõ tay lên thành xe vừa hát vang trên đường tới sân tập đã nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất trước thềm World Cup 2026. Và nó cũng phản ánh chính xác tinh thần của Curacao: giản dị, vui vẻ và chẳng có gì để mất.

Quốc gia nhỏ bé giữa biển Caribe này chỉ có khoảng 158.000 dân, diện tích 443 km², chưa bằng một phần bảy của thành phố Hà Nội. Nằm cách bờ biển Venezuela khoảng 65 km về phía bắc, Curacao trở thành quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Hà Lan sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2010. 16 năm sau, họ viết nên lịch sử bằng tấm vé đầu tiên đến World Cup.

Ở bảng E cùng Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà, Curacao bị xem là “Cô bé Lọ Lem” của giải đấu. Nhưng chính đội bóng này lại bước vào giải với sự tự tin đáng kinh ngạc sau chiến dịch vòng loại bất bại.

Phía sau câu chuyện cổ tích ấy là một cái tên quen thuộc của bóng đá châu Âu: Dick Advocaat.

“Vị giáo chủ” 78 tuổi và cuộc trở lại bất ngờ

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Dick Advocaat trở lại dẫn dắt Curacao sau biến cố gia đình

World Cup 2026 sẽ giúp Dick Advocaat lập kỷ lục HLV trưởng lớn tuổi nhất lịch sử giải đấu ở tuổi 78. Người được gọi bằng biệt danh “Tiểu tướng quân” từng dẫn dắt Hà Lan tại World Cup 1994 và Hàn Quốc năm 2006. Cuối năm ngoái, ông đưa Curacao đến tấm vé lịch sử trước khi bất ngờ rút lui hồi tháng 2 để chăm sóc con gái bị bệnh.

Người kế nhiệm Fred Rutten không thể duy trì đà tiến bộ khi Curacao thua đậm Australia và tiếp tục thất bại trước Trung Quốc trong các trận giao hữu tháng 3.

Khi kết quả sa sút, tình hình gia đình của Advocaat ổn định hơn và áp lực từ các cầu thủ lẫn nhà tài trợ gia tăng, ông quyết định trở lại đúng lúc World Cup khởi tranh.

Không mang đến thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực của đội yếu, Advocaat xây dựng cho Curacao lối chơi kiểm soát bóng, triển khai từ tuyến dưới và sẵn sàng tấn công.

Thủ môn kỳ cựu Eloy Room thừa nhận đội tuyển sẽ phải thích nghi vì ít có cơ hội cầm bóng trước các đối thủ lớn, nhưng mục tiêu không thay đổi: chứng minh Curacao cũng biết chơi bóng đẹp.

Kế hoạch “săn tài năng Hà Lan” và anh em nhà Bacuna

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Tahith Chong (phải) là ngôi sao nổi tiếng nhất của Curacao

Con đường đến World Cup của Curacao không chỉ đến từ cảm hứng. Sau khi gia nhập FIFA năm 2011, liên đoàn bóng đá nước này xây dựng chiến lược dài hạn: tìm kiếm những cầu thủ sinh ra tại Hà Lan nhưng có nguồn gốc Curacao. Thay vì chờ những ngôi sao lớn xuất hiện tự nhiên trên đảo, họ chủ động thuyết phục các cầu thủ mang hai dòng máu lựa chọn màu áo xanh.

Biểu tượng rõ nhất là anh em Leandro và Juninho Bacuna. Cả hai sinh ra ở Groningen (Hà Lan), nhưng quyết định khoác áo Curacao. Trong đó, Leandro từng có gần 100 trận tại Premier League cho Aston Villa và Cardiff City. Ở tuổi 34, anh hiện là đội trưởng, thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển. Người được mô tả sẵn sàng xách hành lý cùng đồng đội và luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng trên đảo.

Bên cạnh anh em Bacuna còn có Livano Comenencia, tiền vệ 23 tuổi từng trưởng thành từ hệ thống Next Gen của Juventus trước khi chuyển sang thi đấu tại Thụy Sĩ.

Đó là một tập thể đa phần lớn lên ở châu Âu nhưng đang đại diện cho giấc mơ của một hòn đảo Caribe.

Không chỉ bóng đá, còn là giấc mơ đưa Curacao lên bản đồ thế giới

Trận ra quân gặp Đức tại Houston đã trở thành sự kiện quốc gia. Khoảng 3.000 người dân dự kiến bay sang Texas bằng các chuyến charter (chuyến bay thuê riêng) để cổ vũ trực tiếp cho “Blue Wave”, biệt danh của đội tuyển. Những người ở lại sẽ theo dõi với niềm hy vọng lớn hơn cả bóng đá.

Du lịch hiện là trụ cột kinh tế của Curacao. Nhiều người tin rằng việc xuất hiện ở World Cup, giải đấu có sức lan tỏa mạnh nhất hành tinh, sẽ khiến thế giới biết đến hòn đảo từng được quảng bá như “bí mật được giữ kín nhất Caribe”.

Thế hệ cầu thủ đưa Curacao tới World Cup đầu tiên có thể không sinh ra trên những bãi biển xanh ngắt của quê hương.

Nhưng giờ đây, họ đã trở thành biểu tượng mới của hòn đảo.

Một đội bóng đi xe buýt trường học, được dẫn dắt bởi một chiến lược gia 78 tuổi và mang theo giấc mơ khiến cả thế giới phải nhớ đến cái tên Curacao.

Những điều ít biết về Curacao

1. Người dân nói… 4 thứ tiếng là chuyện bình thường

Ngôn ngữ chính ở Curacao không phải tiếng Hà Lan, mà họ còn dùng tiếng Papiamentu (nhiều nhất) và tiếng Anh cũng như Tây Ban Nha. Người địa phương mô tả việc chuyển 2–3 ngôn ngữ trong cùng một cuộc nói chuyện là chuyện rất bình thường.

2. Thứ nổi tiếng nhất thế giới mang tên Curacao… là rượu

Loại rượu màu xanh rất nổi tiếng trong cocktail, Blue Curacao, thực ra lấy tên từ chính hòn đảo này. Rượu được làm từ vỏ một giống cam đắng trồng tại Curacao.

3. Thủ đô đẹp như tranh và là di sản thế giới

Thủ đô của Curacao là Willemstad, nổi tiếng với những dãy nhà nhiều màu sát bờ biển, nhìn khá giống một phiên bản Caribe của kiến trúc Hà Lan. Thành phố phát triển quanh một cảng tự nhiên rất lớn và là biểu tượng của hòn đảo.

4. Curacao từng là một trung tâm thương mại và cả lịch sử buôn nô lệ

Trong thời kỳ thuộc địa Hà Lan, Curacao phát triển mạnh nhờ cảng biển tự nhiên và từng là điểm trung chuyển quan trọng trong thương mại Đại Tây Dương. Đây cũng là một phần lịch sử phức tạp của hòn đảo.

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