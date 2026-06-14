Sao Ngoại hạng Anh ghi bàn đưa Scotland lên ngôi đầu bảng

Ghi bàn: Scotland: McGinn (28')

Scotland là đội được đánh giá cao hơn rất nhiều trong trận ra quân bảng C gặp Haiti. Họ sở hữu những ngôi sao chất lượng như Andy Robertson, McTominay, McGinn... Còn Haiti, Isidor có lẽ là cái tên mà độc giả quen mặt nhất nhờ thi đấu cho Sunderland, nhưng anh cũng chưa chứng tỏ được nhiều tại CLB này.

Với dàn sao đẳng cấp, đại diện châu Âu lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc. Trong đó, cá nhân McTominay có ít nhất 2 tình huống nguy hiểm, đáng chú ý phải kể đến cú dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành ở phút 17.

Tuy nhiên, Haiti cũng từng bước cho thấy, chẳng phải ngẫu nhiên, họ có cho mình vé đi World Cup 2026. Haiti cố gắng đẩy cao đội hình, đá đôi công với Scotland. Có nhiều thời điểm, Haiti còn lấn lướt Scotland nhờ nền tảng thể lực sung mãn hơn. Đáng tiếc, các chân sút của họ lại không quá ổn ở khâu phối hợp và dứt điểm.

Phải đợi tới phút 28, thế quân bình trận đấu mới bị phá vỡ. Lần này, John McGinn đã mang về bàn mở điểm cho Scotland. Từ tình huống tấn công nguy hiểm, tiền đạo thuộc biên chế Aston Villa băng vào đá bồi nhanh như chớp khiến hàng thủ Haiti bất lực. Xem lại pha quay chậm, nhà vô địch Europa League 2025/26 với Aston Villa thực tế may mắn trong pha bóng này khi dứt điểm trúng người 1 cầu thủ Haiti, đổi hướng đi vào lưới.

Bước sang hiệp 2, Haiti vùng lên mạnh mẽ và tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn với Scotland. Thậm chí có thời điểm, đại diện Caribe còn lấn lướt đối thủ nhờ sự cơ động của Providence bên hành lang cánh trái.

Nhưng giống như hiệp 1, đội bóng áo trắng lại thiếu đi sắc bén trong khâu dứt điểm để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Chung cuộc, Scotland giành chiến thắng 1-0 để vươn lên dẫn đầu bảng C World Cup 2026 (3 điểm), hơn Brazil và Morocco (1 điểm).

Scotland: Angus Gunn, Hickey, Hanley, Hendry, Robertson, Doak, McTominay, Ferguson, McGinn, Adams, Shankland

Haiti: Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence, Isidor, Pierrot