Những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi 5-10 năm?

(Baohatinh.vn) - Theo quy định, một số nhóm người lao động có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nghỉ hưu thông thường từ 5 đến 10 năm, thậm chí không giới hạn độ tuổi, nếu đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng BHXH, đặc thù nghề nghiệp hoặc mức suy giảm khả năng lao động.
Chảy máu khi đại tiện, đau rát, ngứa hoặc búi trĩ sa là những biểu hiện thường gặp của bệnh trĩ. Với những trường hợp có chỉ định, Laser Hemorrhoidoplasty (LHP) được áp dụng theo hướng giảm mức độ xâm lấn, hỗ trợ giảm đau và phục hồi sau điều trị.
Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trước ngày 31/12/2026, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.
Chủ tịch UBND các xã, phường ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để kéo dài tình trạng tập kết chất thải trái quy định, hình thành mới các điểm tập kết tự phát, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
Người hưởng lương hưu được ủy quyền bằng văn bản nhưng bỏ thời hạn 12 tháng, nộp hoặc giải quyết hồ sơ chậm gây thiệt hại cho người hưởng sẽ phải bồi thường... là những chính sách được đề xuất sửa đổi.
BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị; xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng để Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.