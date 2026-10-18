Những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi 5-10 năm?

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre 16/10/2026 13:00 Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.

Tạo môi trường làm việc an toàn, bình đẳng tại Khu kinh tế Vũng Áng 16/10/2026 10:49 Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực và quấy rối tình dục, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh tuyển dụng lao động 16/10/2026 09:00 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các phòng giao dịch Vũ Quang, Hương Khê, thuộc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh.

Khánh thành 7 thư viện thân thiện trong trường học tại xã Hương Sơn 15/10/2026 12:35 7 thư viện thân thiện tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức, xây dựng môi trường học tập cho học sinh.

Thuốc lá thế hệ mới - mối nguy đối với sức khỏe giới trẻ 15/10/2026 08:56 Theo cảnh báo từ các bác sĩ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, sử dụng thuốc lá thế hệ mới sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần và sự phát triển của não bộ.

Điều trị trĩ bằng laser tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh: Hướng tới giảm đau, phục hồi sớm 15/10/2026 07:29 Chảy máu khi đại tiện, đau rát, ngứa hoặc búi trĩ sa là những biểu hiện thường gặp của bệnh trĩ. Với những trường hợp có chỉ định, Laser Hemorrhoidoplasty (LHP) được áp dụng theo hướng giảm mức độ xâm lấn, hỗ trợ giảm đau và phục hồi sau điều trị.

Doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Vũng Áng cần tuyển hơn 15.000 lao động 15/10/2026 05:30 Sự phát triển sôi động của các dự án công nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang kéo theo nhu cầu nhân lực lớn, với hơn 15.000 lao động cần tuyển dụng từ nay đến cuối năm.

5 doanh nghiệp Hà Tĩnh được vinh danh toàn quốc vì an sinh xã hội 15/10/2026 05:08 Với những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội, 5 doanh nghiệp của Hà Tĩnh được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vinh danh là những doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2024-2026.

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm 14/10/2026 15:39 Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Hà Tĩnh đang đa dạng hóa hoạt động trên sân trường, mở rộng không gian học tập, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.

Chủ động từ mỗi gia đình, vững vàng trước thiên tai 14/10/2026 15:29 Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Hà Tĩnh đã chú trọng nâng cao khả năng ứng phó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trang bị kỹ năng nhận diện, hỗ trợ người bị bạo lực tại cộng đồng 14/10/2026 11:16 Thông qua các chuyên đề và tình huống thực hành, 35 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội ở Hà Tĩnh được nâng cao kỹ năng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực.

Ra mắt câu lạc bộ thể thao vì môi trường học đường an toàn, bình đẳng 14/10/2026 10:21 Câu lạc bộ "Thể thao thúc đẩy bình đẳng giới và truyền thông xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học" hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện tại Hà Tĩnh.

Nghiên cứu chế độ cho hiệu trưởng "siêu trường" sau sáp nhập 14/10/2026 08:57 Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, có nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường sau sắp xếp.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh công bố 40 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài 14/10/2026 06:00 BHXH tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc công bố danh sách các đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tuyển 1.900 nhân sự cho Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh 14/10/2026 05:25 Thời gian tổ chức tuyển dụng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ 7 ngày 24/10/2026, tại Hội trường Đảng uỷ xã Đức Thịnh, thôn Trung Lễ, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Phê duyệt Đề án "Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông" 13/10/2026 17:58 Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm; ưu tiên kế thừa, kết nối, khai thác các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ và thành phần dùng chung của quốc gia.

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất 13/10/2026 15:00 Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.

[Infographic] 11 nhóm tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026 13/10/2026 15:00 Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trước ngày 31/12/2026, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.

Quán bar, karaoke có thể tiến tới cấm hút thuốc hoàn toàn 13/10/2026 13:35 Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và một số địa điểm công cộng có thể chuyển dần từ bố trí khu vực hút thuốc riêng sang cấm hút thuốc hoàn toàn.

Trên 75% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí 13/10/2026 09:15 Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế, đến nay, có trên 75% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 400 nhân viên kỹ thuật 13/10/2026 09:08 Ban tổ chức lưu ý đợt tuyển dụng này không dành cho nhân viên từng nghỉ việc tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Bảo đảm các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đầy đủ, đa dạng, an toàn 13/10/2026 08:15 Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu bảo đảm 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Tăng cường quản lý hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý chất thải rắn 13/10/2026 05:15 Chủ tịch UBND các xã, phường ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để kéo dài tình trạng tập kết chất thải trái quy định, hình thành mới các điểm tập kết tự phát, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

[Motion graphic] Quy định nội dung và yêu cầu của hoạt động giáo dục tăng cường 12/10/2026 14:00 Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Người dân giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm cho cơ quan chức năng 12/10/2026 13:56 Cá thể rùa cổ sọc do anh Kiều Xuân Cường (SN 1980, thôn Hương Trà, xã Hương Đô, Hà Tĩnh) giao nộp thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

Những nhóm lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tới 12 ngày 12/10/2026 08:43 Từ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của Bộ Nội vụ, nhiều doanh nghiệp công bố lịch nghỉ cho người lao động kéo dài hơn 2-5 ngày so với khu vực công.

Đề xuất sửa đổi một số chính sách hưu trí, bảo hiểm xã hội 12/10/2026 07:37 Người hưởng lương hưu được ủy quyền bằng văn bản nhưng bỏ thời hạn 12 tháng, nộp hoặc giải quyết hồ sơ chậm gây thiệt hại cho người hưởng sẽ phải bồi thường... là những chính sách được đề xuất sửa đổi.

Interactive: Kế hoạch xây dựng xã hội "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển" 12/10/2026 05:30 BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị; xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng để Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.