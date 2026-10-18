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Xã hội

Những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi 5-10 năm?

Quang Linh - Huy Quân
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(Baohatinh.vn) - Theo quy định, một số nhóm người lao động có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nghỉ hưu thông thường từ 5 đến 10 năm, thậm chí không giới hạn độ tuổi, nếu đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng BHXH, đặc thù nghề nghiệp hoặc mức suy giảm khả năng lao động.

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