Nới điều kiện làm giáo viên cho sinh viên trái ngành

Nội dung trên nằm trong Thông tư về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên phổ thông (lớp 1-12), được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm nay, có hiệu lực từ 8/12.

Theo đó, sinh viên đã hoàn thành từ 70% số tín chỉ của chương trình cử nhân (tương đương năm thứ ba đại học) có thể đăng ký học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Điều kiện cần là ngành học phù hợp với môn sẽ giảng dạy sau này.

Hiện, điều kiện là nhóm này phải tốt nghiệp đại học, nên họ cần mất thêm ít nhất một năm mới đủ điều kiện thi làm giáo viên.

Bộ cho biết thay đổi nhằm khắc phục khó khăn trong thu hút, tuyển dụng giáo viên, nhất là những môn học đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học...; đồng thời rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm được nguồn tuyển.

Tiết học tại Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Việt Hưng, Hà Nội, tháng 9/2026. Ảnh: Thế Bằng

Số tín chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cũng giảm từ 35 (cấp tiểu học) và 34 (THCS, THPT) xuống còn 32. Trong đó, phần kiến thức chung là bắt buộc, gồm 12 tín chỉ; kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm 20 tín chỉ.

Cùng đó, chương trình bồi dưỡng bắt buộc sẽ có học phần sư phạm số và công nghệ dạy học, nhằm trang bị kiến thức về phát triển học liệu số, bước đầu vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học.

Tính đến cuối năm học 2025-2026, cả nước thiếu hơn 104.000 giáo viên. Sau khi sắp xếp mạng lưới trường, lớp, số này giảm do khoảng 22.000 hiệu trưởng, hiệu phó chuyển về đứng lớp. Cùng đó, Bộ GD&ĐT đang xây dựng định mức mới về giáo viên, nên dự kiến số còn thiếu chỉ khoảng 43.000 người.