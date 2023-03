Các hồ chứa ở Hà Tĩnh mở nước phục vụ tỉa dặm, bón thúc lúa xuân

Hiện nay, mực nước các hồ đập lớn đang ở mức khá cao. Đến 7h ngày 14/2, hồ Kẻ Gỗ đạt 31,24/32,5m, tương ứng với dung tích 306,9/345 triệu m3, đạt 88,7% so với thiết kế; hồ Sông Rác 23,23/23,2m, ứng với dung tích 124/124,5 triệu m3, đạt 100% so với thiết kế; hồ Thượng Tuy 24,47/24,5m, ứng với dung tích 18,8/18,9 triệu m3, đạt 99,6% so với thiết kế. Các hồ vừa và nhỏ có dung tích đạt từ 60 - 94% so với thiết kế, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho vụ xuân trên địa bàn tỉnh.