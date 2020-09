Các hồ chứa ở Hà Tĩnh vẫn “đói nước” sau đợt mưa lớn

Sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5, mực nước tại các hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng Sông Trí… đạt chưa tới 50% dung tích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Dung tích hồ Kẻ Gỗ hiện nay là 122,15 triệu m³

Do ảnh hưởng của rìa bắc cơn bão số 5 kết hợp không khí lạnh nên từ ngày 17/9 đến ngày 18/9, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn dao động từ 160mm – 350mm, thậm chí nhiều nơi có lượng mưa lớn hơn, từ 360mm – 445mm.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh Ngô Đức Hợi cho biết: "Dù mấy ngày qua Hà Tĩnh có mưa khá lớn nhưng dung tích tại các hồ chứa lớn trên địa bàn hiện nay vẫn đạt thấp hơn so với thiết kế.

Nếu trong thời gian tới các hồ chứa không được bổ sung lượng nước lớn thì sẽ là bất lợi đối với nông nghiệp Hà Tĩnh.

Cụ thể, dung tích hồ Kẽ Gỗ - một trong những hồ chứa lớn nhất Hà Tĩnh, là 122,15 triệu m³, đạt 35,4% thiết kế (345 triệu m³), chỉ bằng 74% so với cùng kỳ năm 2019; hồ Thượng Sông Trí là 9,68 m³, đạt 38,1% thiết kế (25,4 triệu m³), chỉ bằng 86,7% so với cùng kỳ năm 2019; hồ Thượng Tuy là 6,54 triệu m³, đạt 34,6% thiết kế (18,9 triệu m³), chỉ bằng 77,9% so với cùng kỳ năm 2019; hồ Sông Rác là 66 triệu m³, đạt 53% thiết kế (124,5 triệu m³), chỉ bằng 90% so với cùng kỳ năm 2019…

Nguyên nhân dẫn tới dung tích các hồ chứa lớn đạt thấp hơn so với thiết kế là bởi thời gian qua Hà Tĩnh chưa có nhiều trận mưa lớn, ngoài trận mưa do ảnh hưởng của bão số 5 và đợt mưa vào đầu tháng 8/2020.

Văn Đức