Cam đầu vụ giá cao, người trồng ở Can Lộc vẫn chưa vội bán

Thời điểm này, các giống cam giòn, cam chanh tại vùng trà sơn ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bắt đầu chín. Hiện giá cam xuất bán ra thị trường cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 5 - 10 ngàn đồng/kg nên bà con nông dân rất phấn khởi, kỳ vọng một mùa thu hoạch bội thu.

Thời tiết năm nay không thuận lợi nhưng nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, cây cam Thượng Lộc vẫn giữ được năng suất ổn định.

So với nhiều địa phương khác trong tỉnh, vụ cam năm nay của huyện Can Lộc được đánh giá thắng lợi do vẫn giữ được năng suất, chất lượng, mẫu mã. Với 501 ha đã cho thu hoạch, sản lượng cam toàn huyện ước đạt trên 4.800 tấn, tăng 300 tấn so với năm 2021.

Thời điểm này, dù chưa vào chính vụ (cuối tháng 11) nhưng một số nhà vườn đã bắt đầu thu hoạch, giá cam giòn đang được thương lái thu mua với mức 40 - 45 ngàn đồng/kg, cam chanh 25 - 30 ngàn đồng/kg.

Ông Trần Hữu Hòe ở thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga cho biết: “So với cùng kỳ năm ngoái, giá cam tăng từ 5 - 10 ngàn đồng/kg. Đang đầu vụ nên chúng tôi thu hoạch cầm chừng, mỗi ngày chỉ cắt khoảng 2 - 2,5 tạ cam, chờ giá tốt hơn sẽ thu hoạch đại trà”.

Ông Trần Hữu Hòe (thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc) thu hoạch cam

Vụ cam năm 2022 này, gia đình ông Hòe có 3 ha cam giòn trồng theo tiêu chuẩn VietGap với sản lượng ước đạt 20 tấn. Bắt đầu thu hoạch từ ngày 15/10, đến nay, ông Hòe đã bán ra thị trường 5 tấn cam. Với giá bán trung bình 45 ngàn đồng/kg, ông thu về trên 200 triệu đồng. Dự kiến số cam còn lại sẽ được gia đình ông Hòe thu hoạch từ nay đến cuối tháng 12.

Cam đầu vụ được giá nhưng người dân đang thu hoạch cầm chừng.

Với anh Lê Văn Tuân (ở thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc), mùa cam năm nay đang báo hiệu những tin vui khi thời điểm này, gia đình liên tục nhận được các cuộc gọi đặt hàng.

Anh Tuân cho biết: “Gia đình tôi trồng 2 ha cam giòn theo tiêu chuẩn VietGap. Đây là năm thứ 2 cam cho thu hoạch, sản lượng năm nay ước đạt 9 tấn. Sau khi giới thiệu vườn cây lên mạng xã hội, tôi liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ thương lái ở trong và ngoài tỉnh đặt mua. Tôi đang thương thảo với các bên phân phối, nếu được giá 50 ngàn đồng/kg thì sẽ cắt bán”.

Anh Lê Văn Tuân (thôn Đô Hành, Mỹ Lộc) phấn khởi trước vụ cam được mùa, được giá.

Hiện nhiều vườn cam Thượng Lộc cũng đang đợi giá lên cao hơn mới thu hoạch. Một số đã ký kết với các cơ sở phân phối nên sẽ thu hoạch theo yêu cầu.

Bà Phan Thị Hiền, Giám đốc HTX Dịch vụ thương mại - cây ăn quả Thanh Hiền (xã Thượng Lộc) cho biết: HTX hiện có 7 hộ thành viên, diện tích gần 14ha, sản lượng vụ cam 2022 ước đạt trên 45 tấn. Thời gian qua, HTX đã ký kết với một số siêu thị trong nước về phân phối cam. Do vậy, theo yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành thu hoạch vào cuối tháng 11 này.

Vườn cam của gia đình bà Phan Thị Hiền (thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc) đã được một siêu thị lớn nhận bao tiêu sản phẩm.

Can Lộc hiện có 659 ha trồng cam, tập trung ở các xã vùng trà sơn như: Thượng Lộc (280 ha), Mỹ Lộc (55 ha), Sơn Lộc (62 ha), Phú Lộc (60 ha), thị trấn Đồng Lộc (42 ha)... Vụ cam năm 2022, toàn huyện có 501 ha cho thu hoạch, tăng 100 ha so với năm 2021.

Nhiều năm nay, nhờ không ngừng nâng cao chất lượng và xúc tiến quảng bá, cam Thượng Lộc (nhãn hiệu cam Thượng Lộc là chỉ dẫn địa lý cho cam vùng trà sơn Can Lộc) đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong cả nước. Kết quả sản lượng sau một mùa vụ chăm sóc và những tín hiệu tốt từ thị trường tiêu thụ đang mang lại nhiều hy vọng cho người dân vùng trà sơn.

Thời gian qua, bên cạnh kết nối với các cơ quan, đơn vị xúc tiến thương mại tiêu thụ cam, chúng tôi cũng đồng thời khuyến khích và hướng dẫn người dân tăng cường quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông, mạng xã hội… Do vậy, nhiều nhà vườn đã tìm được đầu ra bền vững thông qua các nhà phân phối. Đặc biệt, một số nhà vườn đã được các siêu thị lớn trong nước nhận bao tiêu sản phẩm, góp phần nâng cao thương hiệu cam Thượng Lộc. Ngoài ra, theo đánh giá của chúng tôi, năm nay thị trường cam sẽ rộng mở hơn những năm trước, do sản lượng cam của nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh giảm mạnh. Trong khi đó, cam Thượng Lộc không chỉ giữ được năng suất, sản lượng ổn định mà chất lượng tốt, mẫu mã cũng rất đẹp. Ông Phan Cao Kỳ Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc

Nguyên Hoàng