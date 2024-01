Can Lộc có thêm 6 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao

Với 6 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao đợt này, đến nay, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã có 23 sản phẩm OCOP được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Can Lộc vừa tiến hành kiểm tra, soát xét các cơ sở sản xuất, kinh doanh và đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2024.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Can Lộc kiểm tra, đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, chấm điểm phân hạng sản phẩm OCOP dựa trên bộ tiêu chí theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Can Lộc có thêm 6 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Sản phẩm giò me Hoài Võ ở xã Kim Song Trường.

Các sản phẩm được công nhận trong đợt 1 năm 2024 gồm: Nhang sạch An An (xã Tùng Lộc); giò me Hoài Võ (xã Kim Song Trường); trà túi lọc cà gai leo Tiến Hiệp (xã Kim Song Trường); hương trầm Quốc Thạch (xã Quang Lộc); bột nêm dinh dưỡng Đông An và nước cốt canh dinh dưỡng Đông An (xã Mỹ Lộc).

Sản phẩm hương trầm Quốc Thạch ở xã Quang Lộc.

Việc kiểm tra, đánh giá, phân hạng và công nhận OCOP là cơ hội để các sản phẩm khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị, mở rộng thị trường. Đây cũng là động lực thúc đẩy các tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao trách nhiệm, năng lực sản xuất, kinh doanh.

P.V