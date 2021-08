Công an Hà Tĩnh hỗ trợ Hương Lâm 900 triệu đồng xây dựng nông thôn mới

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến trao tặng xã Hương Lâm (Hương Khê) số tiền 900 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hương Lâm là xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 7,6%, cao nhất huyện Hương Khê hiện nay. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân nơi đây đã nỗ lực trong việc huy động các nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Hương Lâm đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ và nhân dân xã Hương Lâm trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đồng thời mong muốn Nhân dân xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục những khó khăn để đạt mục tiêu đưa xã về đích NTM trong năm nay.

Dịp này, đoàn Công an tỉnh đã hỗ trợ 900 triệu đồng cho xã Hương Lâm, trong xây dựng NTM.

Tiếp đó, đoàn công tác Công an tỉnh đã tham dự lễ khởi công xây nhà nhân ái cho gia đình em Nguyễn Thị Như (thôn Đông Thịnh, xã Gia Phố) do các nhà hảo tâm tài trợ. Hoàn cảnh của em Như đặc biệt khó khăn, bố vừa mổ não, mẹ ốm đau thường xuyên, hiện gia đình em đang sinh sống trong ngôi nhà dột nát, không đảm bảo an toàn. Mặc dù vậy, em Như đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn luôn đạt kết quả xuất sắc trong học tập. Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đã trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình em Nguyễn Thị Như xây dựng nhà ở.

