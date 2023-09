Hà Tĩnh: Hàng trăm tàu thuyền vào bờ tránh trú mưa lớn

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đã vào các cảng ở Hà Tĩnh để tránh trú, đảm bảo an toàn.

Tàu thuyền vào tránh trú mưa bão tại cảng Cửa Sót (Lộc Hà).

Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc BQL các cảng cá, bến cá Hà Tĩnh cho hay, trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, đơn vị đã thông tin, nhắc nhở ngư dân đảm bảo an toàn trong quá trình đánh bắt trên biển, hạn chế ra khơi.

Đến trưa nay (26/9), dù chưa có lệnh cấm biển nhưng trước dự báo có mưa lớn đã có 558 tàu thuyền của ngư dân vào các cảng trên địa bàn tỉnh tránh trú, trong đó có 521 tàu nội tỉnh và 37 tàu ngoại tỉnh.

Cụ thể, tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cảng Cửa Sót (Lộc Hà) có 190 tàu thuyền nội tỉnh, 35 tàu thuyền ngoại tỉnh; cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ (Nghi Xuân) có 47 tàu thuyền nội tỉnh, 2 tàu thuyền ngoại tỉnh; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên) có 132 tàu thuyền và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu (xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) có 152 tàu thuyền.

Ngư dân tạm dừng ra khơi những ngày thời tiết xấu để đảm bảo an toàn.

Ngư dân Nguyễn Xuân Mỹ (xã Thạch Kim, Lộc Hà) cho biết: “Dù chưa có lệnh cấm biển nhưng bà con vẫn chủ động vào bờ tránh trú vì thời tiết những ngày tới sẽ có sóng to, gió mạnh. Chúng tôi cũng sẽ chú ý đảm bảo an toàn, giữ gìn an ninh trật tự nơi neo đậu, chờ thời tiết nắng ấm mới ra khơi trở lại”.

