Hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh vào bờ tránh mưa lớn

Trước dự báo mưa lớn có thể xẩy ra trong vài ngày tới, hàng nghìn tàu thuyền đánh cá của ngư dân Hà Tĩnh đã gấp rút vào bờ tránh trú để đảm bảo an toàn.

Tàu cá của ngư dân Lộc Hà vào âu thuyền Cửa Sót để tránh mưa lớn trong vài ngày tới.

Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) Nguyễn Khắc Phong thông tin: “Trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, chúng tôi đã kịp thời thông tin, nhắc nhở cho ngư dân trên địa bàn phải chú ý đảm bảo an toàn khi sản xuất, không đi đánh bắt lúc biển động, mưa lớn, gió to.

Mặt khác, vì đội tàu đánh cá của xã chủ yếu đánh bắt gần bờ, có công suất nhỏ, dễ bị thiên tai tác động nên bà con cũng lo lắng và tự ý thức bảo vệ tài sản, tính mạng của mình nên đội tàu thuyền gần 120 chiếc của xã đã cơ bản vào nơi tránh mưa lớn”.

Ngư dân Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) gấp rút đưa thuyền lên bờ để tránh sóng to, mưa lớn gây hư hại.

Anh Phan Văn Phú - cán bộ Ban Quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh cho hay: “Dù chưa có lệnh cấm biển, các lực lượng chức năng cũng chưa thực hiện lệnh kêu gọi tàu thuyền trở về hay ngăn phương tiện xuất lạch, nhưng trước dự báo sắp có mưa lớn thì hơn 250 tàu đánh cá ở vùng lộng, vùng gần bờ đã vào âu thuyền tránh trú.

Tại cầu cảng và âu thuyền Cửa Sót, các tàu thuyền đang neo đậu khá trật tự, an toàn, ngư cụ được sắp sếp gọn gàng, các thuyền nhỏ được che đậy cẩn thận”.

Tàu thuyền loại nhỏ đã về âu thuyền Kỳ Phương (TX Kỳ Anh).

Trước dự báo Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trong 2 ngày tới, 2.807 tàu cá công suất nhỏ (chủ yếu dưới 20 CV) hoạt động tại vùng ven bờ và khoảng 600 tàu hoạt động ở vùng lộng (có chiều dài từ 12 đến dưới 15 mét) đã hoặc trên đường vào bờ neo đậu, tránh trú để đảm bảo an toàn.

Những ngày tới, ngư dân từ Nghi Xuân đến Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh hầu như sẽ không đi sản xuất để đảm bảo an toàn trước mưa lớn, lốc tố, sấm sét, triều cường...

Tiến Dũng