Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn Hà Tĩnh

Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) vừa công nhận 141 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt chuẩn sản phẩm CNNTTB khu vực phía Bắc năm 2022, trong đó Hà Tĩnh có 6 sản phẩm, bộ sản phẩm. Để đạt được các tiêu chí do Bộ Công thương đề ra, các sản phẩm trên đã khai thác tốt từ lợi thế về vùng nguyên liệu, đặc trưng riêng của vùng miền và tạo việc làm cho lao động địa phương; đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất...

Là một cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNTTB, anh Nguyễn Đình Giáp - Chủ cơ sở giò me Tiến Giáp (tổ dân phố 16, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) đã không ngừng học hỏi, phát huy nguồn nguyên liệu tại quê nhà để sáng tạo nên sản phẩm giò me trở thành đặc sản của Hương Khê.

Anh Nguyễn Đình Giáp - chủ cơ sở giò me Tiến Giáp.

Anh Giáp cho biết: “Để có được mẻ giò chất lượng, thơm ngon thì điều kiện quan trọng nhất là có được nguyên liệu thịt me vùng núi Hương Khê. Với tập quán chăn thả tự nhiên, không sử dụng cám tăng trọng, thịt me ở đây ngọt, ít mỡ, săn chắc cộng với công thức chế biến riêng đã tạo nên hương vị hấp dẫn cho món đặc sản này. Giò được chế biến từ thịt đùi, ba chỉ nguyên miếng của con me non dưới 1 năm tuổi, ướp với gia vị, sau đó đưa vào lò hấp cách thủy, để nguội và khâu cuối cùng là cho giò vào trong tủ đá để cấp đông ”.

Thị trường ngày càng rộng mở, cơ sở đầu tư 300 triệu đồng để hoàn thiện nhà xưởng, khu sản xuất, máy móc hiện đại. Bên cạnh đó, cơ sở còn xây dựng bộ nhận diện thương hiệu riêng cho sản phẩm giò me như bao bì, nhãn mác, mã quét QR Code, mã vạch, logo.

Giò me Tiến Giáp tuân thủ quy trình “3 không” không sử dụng chất bảo quản, không hàn the, không phụ gia tạo vị - tạo màu.

Đến thời điểm này, mỗi năm cơ sở có thể xuất ra thị trường trên 30 tấn giò me, doanh thu đạt hơn 7 tỷ đồng/năm. Cơ sở cũng đạ tạo việc làm cho 10 lao động trực tiếp, bình quân mỗi tháng 4 triệu đồng. Sản phẩm giò me được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng 3 sao về chất lượng; được tham gia nhiều sự kiện xúc tiến thương mại như hội chợ, hội nghị kết nối.

Tương tự, nhận thấy đầu tư vào chế biến sâu là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, trong đó có hạt gạo, Công ty TNHH Sản xuất thương mại An Phát (Công ty An Phát, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) chú trọng vào lĩnh vực chế biến gạo. Hoạt động sản xuất, chế biến của công ty được Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB đánh giá cao.

Gạo lứt Vĩnh Hòa là gạo thảo dược, có hàm lượng dinh dưỡng cao.