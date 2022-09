Nông dân Hà Tĩnh tất bật bảo vệ rau màu trước dự báo mưa lớn

Trước dự báo bão số 4 sẽ gây mưa to, có khả năng ngập úng nên người trồng rau ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ rau, hạn chế thiệt hại.

Hiện tại, nhiều diện tích đất trồng rau màu ở thôn Quyết Tiến đang chờ qua mưa bão mới tiến hành xuống giống vụ đông.

Thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) có thế mạnh về sản xuất các loại rau, củ. Hiện, toàn thôn có gần 30 ha chuyên sản xuất rau màu quanh năm.

Trước dự báo từ đêm 27 đến ngày 30/9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm/đợt, các hộ dân trồng rau tại thôn Quyết Tiến đã tiến hành nhiều biện pháp để bảo vệ rau màu.

Bà Trần Thị Hồng (thôn Quyết Tiến) chủ động phủ ni lông cho rau giống.

Gia đình bà Trần Thị Hồng (thôn Quyết Tiến) có hơn 2 sào trồng cà rốt vừa được xuống giống, chuẩn bị cho vụ đông năm nay. Nắm bắt thông tin bão số 4 sắp ảnh hưởng đến Hà Tĩnh, bà Hồng đã chủ động phủ ni lông cho luống rau giống của gia đình.

Bà Hồng cho biết: “Mấy ngày nay, tôi đã khẩn trương tiến hành phủ ni lông để giảm thiểu thiệt hại cho rau giống; đồng thời, ngừng xuống giống vụ đông, chờ mưa bão qua mới tiến hành gieo trồng”.

Ngoài việc phủ ni lông cho 2 sào cà rốt, bà Nguyễn Thị Đăng (thôn Quyết Tiến) còn nhanh chóng nạo vét, khơi thông dòng chảy cho từng luống rau.

Không chỉ gia đình bà Hồng mà nhiều hộ dân trồng rau tại thôn Quyết Tiến cũng đang tất bật với nhiều biện pháp như phủ ni lông, khơi thông rãnh thoát nước, bảo vệ diện tích rau giống.

Gắn bó với nghề trồng rau màu hơn 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Đăng (thôn Quyết Tiến) chia sẻ: “Tôi đã tranh thủ nạo vét, khơi thông dòng chảy để kịp thời tiêu thoát nước khi mưa lớn xảy ra cho 2 sào cà rốt vừa ươm giống. Bên cạnh các biện pháp như phủ ni lông, khơi thông rãnh thoát nước trước mưa bão cận kề, tôi và nhiều hộ dân trồng rau trong thôn cũng đã chủ động ươm rau ở nhà lưới, chờ qua mưa bão, đất khô ráo mới tiến hành trồng rau ra đồng”.

Nhiều diện tích rau của người dân thôn Quyết Tiến được trồng trong nhà lưới, chờ qua mưa bão, đất khô ráo mới tiến hành trồng rau ra đồng. (Trong ảnh: Nhà lưới trồng rau của anh Đặng Đình Thái ở thôn Quyết Tiến).

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Môn Nguyễn Xuân Thiện cho biết: Trước nguy cơ mưa to, gây ngập lụt cho diện tích rau màu của bà con, địa phương đã tiến hành khuyến cáo người dân tạm thời chưa tiến hành xuống giống rau vụ đông. Với những diện tích đã xuống giống thì tiến hành phủ ni lông, khơi thông cống rãnh nhằm giảm thiệu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Anh Hồ Văn Mạnh tập trung nạo vét kênh mương để thoát nước cho 8 sào rau gia vị của gia đình.

Những ngày này, người dân thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) cũng đang tất bật thực hiện các biện pháp bảo vệ hơn 2 ha rau gia vị.

Anh Hồ Văn Mạnh (thôn La Xá) đang tập trung nạo vét kênh mương cho 8 sào rau của gia đình, chia sẻ: “Tận dụng quãng thời gian ngắn trước khi bão số 4 ảnh hưởng đến Hà Tĩnh, sáng nay, tôi đã ra đồng sớm để nạo vét kênh mương, rãnh thoát nước, vun cao luống cho những diện tích rau đang thu hoạch. Để tránh xói mòn đất do mưa lớn, những ngày qua, tôi đã tiến hành phủ rơm rạ lên gốc rau. Hy vọng rằng, với những biện pháp kịp thời đó, 8 sào rau của gia đình tôi sẽ giảm thiểu thiệt hại do mưa bão”.

Bà Nguyễn Thị Hoan (thôn La Xá) thu hoạch trước rau gia vị nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Cùng với đó, thời điểm này, người trồng rau gia vị thôn La Xá cũng đang gấp rút thu hoạch những diện tích rau đang đến kỳ cho thu hoạch.

Bà Nguyễn Thị Hoan (thôn La Xá) cho hay: “Gia đình tôi có 3 sào rau gia vị. Đây là loại rau dễ trồng nhưng tốn nhiều công chăm sóc, nhất là vào mùa mưa bão. Thế nên, tôi phải tranh thủ thu hoạch thêm rau để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời vẫn có hàng để bán trong những ngày mưa bão không thể ra đồng”.

Vun cao luống rau, phủ rơm cho gốc là những biện pháp mà người dân trồng rau gia vị ở thôn La Xá áp dụng cho những ngày mưa bão đang kề cận.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương Trần Văn Cường cho biết: Thôn La Xá và Tân Hòa là 2 vùng trồng rau gia vị lớn của địa phương với 30 hộ dân trồng trên diện tích gần 4 ha.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 cũng như mùa mưa bão năm nay, địa phương đã vận động các hộ dân trồng rau tăng cường các biện pháp nạo vét kênh mương, tiêu úng, phủ rơm dưới gốc; đồng thời, thông báo kịp thời cho người dân diễn biến mưa bão để thu hoạch các diện tích rau một cách hợp lý.

Anh Thùy