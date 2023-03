Ổi lê Đài Loan “bén duyên” đất ven đô Hà Tĩnh

Với ưu điểm quả giòn ngon, thơm ngọt, thị trường tiêu thụ tốt, giống ổi lê Đài Loan được các hộ dân ở xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) tích cực phát triển và mở rộng diện tích vùng trồng.

Vườn ổi của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng sai trĩu quả.

Tham quan vườn ổi lê Đài Loan đang phát triển xanh tốt, sum suê của bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Tây Bắc, xã Thạch Bình), nhiều người dân không khỏi trầm trồ khen ngợi. Bà Hồng chia sẻ: “Sau khi nghỉ hưu, tôi tìm hiểu các loại giống cây ăn quả để nâng cao thu nhập. Tôi cải tạo diện tích đất vườn hơn 1.500m2, mua cây ổi lê Đài Loan về trồng. Chỉ sau 6 tháng, vườn ổi đã bắt đầu ra hoa và đậu quả. Những quả ổi lớn dần, trong vòng 2 tháng đã cho thu hoạch.

Đến nay, vườn ổi của gia đình đã có gần 300 gốc cho thu hoạch quanh năm. Nhờ nắm vững kỹ thuật nên cây nào cây nấy sai trĩu quả, có một số cây đạt từ 80 - 100 kg quả/năm. Giá bán 17.000 đồng/kg vào chính vụ, 20.000 đồng/kg vào trái vụ, trừ chi phí, tôi thu về khoảng 100 triệu đồng/năm từ vườn ổi".

Nhờ trồng ổi lê Đài Loan, gia đình bà Hoàng Thị Luận có thu nhập ổn định.

Mặc dù mới trồng được hơn 3 năm nhưng vườn ổi của gia đình bà Hoàng Thị Luận (thôn Tây Bắc, xã Thạch Bình) đã bước đầu cho hiệu quả kinh tế khá. Hiện nay, gần 100 gốc ổi của gia đình bà cho thu hoạch, bình quân mỗi ngày thu về gần 500 nghìn đồng từ việc bán ổi.

Bà Hồng cho biết: “Sau thu hoạch lứa ổi cuối cùng của năm vào tháng Chạp, tôi dành thời gian trong tháng Giêng để chăm sóc, tỉa cành, vun gốc... và đến tháng 2 bắt đầu có quả. Cùng một cách chăm sóc, đầu tư nhưng khác với các loại cây ăn quả khác, cây ổi cho quả quanh năm. Hiện nay, mỗi ngày tôi thu hái từ 30 – 40 kg. Điều phấn khởi nhất là thị trường đầu ra rất thuận lợi, ổi thu hái tới đâu được bán hết tới đó”.

Người dân dùng túi bọc để quả phát triển cân đối, giữ vị ngọt, tránh sâu bệnh.

Được biết, các hộ trồng ổi được cán bộ kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn tiến hành cắt tỉa sớm sau khi thu hoạch hết loạt quả chín. Áp dụng biện pháp trẻ hóa từng phần để vừa tạo quả rải vụ, vừa trẻ hóa cây. Qua đó, giúp cây cho quả liên tục, kéo dài chu kỳ khai thác, quá trình được thực hiện 20 - 30 ngày/lần.

Nếu chăm sóc tốt, mỗi gốc ổi cho sản lượng xấp xỉ 1 tạ quả/năm.

Ông Nguyễn Văn Hà (thôn Đông Nam) chia sẻ: “Gia đình tôi đã áp dụng đúng quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch do Hội Nông dân xã triển khai nên chất lượng, sản lượng quả ổi đạt cao. Quả ổi to, đẹp, sáng màu, vị ngọt, giòn... Cây ổi cho thu hoạch quả quanh năm, nếu chăm sóc tốt có thể thu 1,5 - 2 tấn quả/sào/năm, doanh thu 28 - 30 triệu đồng/sào/năm, gấp 1,5 - 2 lần so với mô hình trồng ổi thông thường ˮ.

Từ năm 2019 đến nay, xã Thạch Bình có 38 hộ nông dân tại các thôn Đông Nam, Tây Bắc, Bình Yên thực hiện mô hình trồng ổi lê Đài Loan với quy mô 4 ha. Các vườn trồng hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP. Theo đó, người dân tuân thủ liều lượng, chủng loại, thời gian cách ly khi sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; ghi chép nhật ký trồng, chăm sóc, thu hoạch; lưu mẫu và có xử lý theo quy định vỏ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã dùng; khuyến khích xử lý cỏ dưới gốc cây ổi bằng phương pháp thủ công, hạn chế dùng thuốc gốc hóa học...

Các vườn trồng ổi đang bước vào vụ thu hoạch rộ.

Chị Trần Thị Mai Lan - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Bình đánh giá: “Sản phẩm từ mô hình trồng ổi lê Đài Loan cho thấy sản lượng, chất lượng cao hơn hẳn so với các mô hình ổi thông thường, đặc biệt là về tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm và nâng cao giá trị trên mỗi diện tích vùng trồng. Thành công của mô hình sẽ thúc đẩy sản xuất, tạo thêm việc làm cho người nông dân. Các hộ tham gia mô hình đã hình thành ý thức sản xuất tập thể, hỗ trợ nhau sản xuất, xây dựng vùng sản xuất tập trung".

Mô hình trồng ổi lê Đài Loan của hội viên ở xã Thạch Bình là hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đây được xem là cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, đặc biệt đầu ra đang rất thuận lợi. Thời gian tới, chúng tôi khuyến khích, hỗ trợ người dân nghiên cứu nhân rộng mô hình để phát triển, nâng cao thu nhập. Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh Trương Công Trung