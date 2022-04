Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững

Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững, góp phần nâng cao thu nhập của người dân… là nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”.

Nghi Xuân - huyện đầu tiên đạt chuẩn huyện NTM của tỉnh hiện đang phấn đấu xây dựng đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM (giai đoạn 2010 - 2020), từ tỉnh có xuất phát điểm thấp, nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được những thành quả quan trọng, trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM.

Đến tháng 4/2022, Hà Tĩnh có 9/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 1 huyện đang đề xuất Trung ương công nhận đạt chuẩn trong năm 2021; có 173/182 xã đạt chuẩn NTM; 44 xã NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng đô thị văn minh và chương trình OCOP cùng đoàn kiểm tra mô hình phát triển sản xuất tại huyện Kỳ Anh.

Với những thành tựu đạt được, nhất là từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, vươn lên trở thành tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu về xây dựng NTM cả nước, Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương chọn thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng chính là mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao thì xây dựng NTM trong giai đoạn mới cần đột phá hơn và ở tầm cao hơn. Đó là xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập của người dân khu vực nông thôn theo hướng bền vững, toàn diện, đi vào chiều sâu gắn với bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn và phát huy các giá trị tốt đẹp về văn hóa truyền thống…

Huyện NTM Hương Sơn có tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế vườn đồi, trồng rừng và chăn nuôi. Ảnh Minh Lý

2021 - năm đầu triển khai thực hiện đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”, mặc dù trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng Hà Tĩnh đã tập trung cao cho tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng KHKT, công nghệ cao vào sản xuất. Nhờ đó, trong năm, tăng trưởng toàn ngành đạt trên 3,78%; tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) đạt 13.579 tỷ đồng (tăng 3,9% so với năm 2020); giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ước đạt hơn 93 triệu đồng/ha”.

Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững với các nội dung như: tích tụ ruộng đất; sản xuất tiến dần theo hướng tiêu chuẩn, quy chuẩn và hữu cơ; đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các kênh thương mại điện tử…

Sản phẩm bánh đa vừng của HTX Nguyên Lâm (xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) đạt chuẩn OCOP 3 sao và đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc.

“Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp là tổ chức sản xuất sản phẩm chủ lực theo định hướng các vùng sản xuất tập trung. Cùng với đó, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các vùng sản xuất, áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, hệ thống tưới tiết kiệm; xây dựng hệ thống quản lý mã vùng trồng áp dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng tiếp cận thị trường” - ông Nguyễn Văn Việt cho hay.

Ngày 18/11/2021, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Đây được xem là tiền đề quan trọng cho tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cụ thể hóa mục tiêu hoàn thành xây dựng tỉnh NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Hồ Ngàn Trươi - công trình đa mục tiêu, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, sản xuất, dân sinh của tỉnh, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM.

Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngay từ vụ xuân 2022, các địa phương có điều kiện đồng đất phù hợp như: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ... đã tích cực triển khai phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn và dồn điền đổi thửa. Đến nay, tổng diện tích cánh đồng có diện tích lớn đạt trên 4.690 ha (tăng thêm 3.560 ha so với năm 2020).

“Tập trung, tích tụ ruộng đất là giải pháp đột phá quan trọng để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất tập trung, quy mô diện tích lớn, công nghệ cao và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM. Phát huy vai trò, tạo sự liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và hộ nông dân để tổ chức sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, công nghệ cao; gắn kết sản xuất với chế biến, tiêu thụ, chuyển đổi số và phát triển thị trường”, ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định.

Nông dân xã Thạch Liên (Thạch Hà) tích cực triển khai phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn và dồn điền đổi thửa.

Nhằm tạo đòn bẩy, động lực để các tổ chức, hộ gia đình nâng cao thu nhập, hoàn thành các tiêu chí NTM, ngày 16/12/2021, HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 51/2021/ NQ-HĐND về “Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022-2025”. Chính sách hướng tới 3 nhóm lớn: an sinh xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; đầu tư phát triển nhằm tăng các chỉ số phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn. Tổng dự toán kinh phí xây dựng chính sách giai đoạn 2022-2025 khoảng 466,1 tỷ đồng.

Bằng những chủ trương, chính sách thiết thực, sát đúng, nhiệm vụ phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại và bền vững đang được cán bộ, đảng viên, Nhân dân quyết tâm triển khai thực hiện góp phần xây dựng thành công tỉnh NTM giai đoạn 2021-2025.

Thanh Hoài