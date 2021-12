Thực hiện tốt các chính sách kích cầu, tạo động lực phát triển sản xuất, chăn nuôi ở huyện Kỳ Anh

Năm 2022, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Sáng nay (14/12), huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất năm 2022.

Năm 2021, diễn biến thời tiết phức tạp, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền cùng với nỗ lực, cố gắng của bà con nông dân, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kỳ Anh đạt kết quả khá toàn diện.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng và Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Theo đó, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 54,27 tạ/ha (tăng 11,82% so với năm 2020); sản lượng lúa cả năm đạt 54.125,39 tấn (tăng 11,13% so với năm 2020). Chăn nuôi tương đối ổn định, tổng đàn lợn 29.371 con, cao hơn 6,1% so với năm 2020, đàn nái ngoại 4.408 con, cao hơn năm 2020 24,9%; tổng đàn trâu, bò 13.100 con, cao hơn năm 2020 11,1%. Nuôi trồng thủy sản đạt 761 ha; tổng sản lượng thủy hải sản năm 2021 là 3.254 tấn, cao hơn năm 2020 12,8%.

Ngoài ra, trong năm 2021, huyện Kỳ Anh cũng đã trồng mới trên 3.550 ha rừng tập trung, 69.500 cây phân tán các loại.

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Thanh Hải báo cáo sản xuất nông nghiệp năm 2021...

Huyện đã thực hiện kế hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng NTM; chương trình OCOP có các sản phẩm hàng hóa chủ lực trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… Đến nay, hội đồng cấp huyện đã tổ chức đánh giá 7 sản phẩm và đề xuất tỉnh đánh giá, phân hạng vào cuối năm 2021, trong đó có 1 sản phẩm nâng hạng 4 sao. Hiện đã có 5/8 sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử, 6 cơ sở/12 sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang Hoàng Hậu Hải báo cáo kế hoạch về tích tụ ruộng đất, phá bờ thửa, xây dựng cánh đồng lớn.

Thời gian qua, huyện Kỳ Anh cũng thường xuyên có các cơ chế, chính sách kế hoạch khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời cơ giới hoá các khâu sản xuất nông nghiệp.

Thời gian tới, huyện sẽ tập trung rà soát, xây dựng và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè thu, vụ đông; đẩy mạnh chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu, giống, kỹ thuật, phát triển hình thức sản xuất theo hướng liên kết bền vững; cơ cấu mỗi xã sản xuất 3 - 5 giống chủ lực cho năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục thực hiện tập trung tích tụ ruộng đất, phá bờ thửa, hình thành cánh đồng lớn áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; chuyển đổi đất đai, dồn điền đổi thửa gắn với cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; triển khai đề án kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, đề án phát triển giao thông nông thôn theo cơ chế xi măng và nguồn phát triển trồng lúa, củng cố các hồ đập nhỏ đảm bảo tưới cho cây trồng...

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh Phan Viết Liệu thông tin về kế hoạch chủ động nguồn nước, tưới tiêu trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan đồng thời thảo luận các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu trong sản xuất năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, các địa phương cần chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi; kiểm soát chặt chẽ nguồn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngay từ đầu vụ; xây dựng phương án chống hạn, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách kích cầu, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất, chăn nuôi; tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình sản xuất theo hướng sản phẩm an toàn, đảm bảo năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao trên đơn vị diện tích; đồng thời tập trung xây dựng nhãn hiệu và được chứng nhận lúa gạo tập thể huyện Kỳ Anh.

Tiếp tục mở rộng quy hoạch trồng chè theo hướng đầu tư sản xuất các giống chất lượng cao; mở rộng diện tích các loại cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao để dần thay thế cây tràm; phân định vùng nuôi trồng thủy hải sản tập trung theo mô hình thâm canh, quảng canh; xác định rõ nguồn gốc đất đai nuôi trồng hải sản; tiếp tục mở rộng liên kết với các nhà đầu tư để phát triển sản xuất, chăn nuôi bền vững.

Các chỉ tiêu chủ yếu của huyện Kỳ Anh năm 2022 Về trồng trọt: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 55.677 tấn, trong đó lúa 55.332,5 tấn; trồng mới 32 ha chè công nghiệp; phấn đấu đạt sản lượng các loại: chè 3.615,8 tấn, sắn 25.532 tấn, cam 505,8 tấn, bưởi 464,7 tấn. Về chăn nuôi: phấn đấu tăng tổng đàn lợn lên 31.480 con, đàn trâu, bò 27.100 con; gia cầm 1.217.800 con; tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn. Về thủy sản: diện tích nuôi trồng thủy sản 761 ha; phấn đấu đạt 3.442 tấn thủy sản, trong đó kế hoạch khai thác 2.500 tấn, nuôi trồng 942 tấn.

Vũ Huyền