Triển khai sản xuất hè thu ứng phó an toàn với thời tiết và dịch bệnh Covid-19

Tiếp đà thắng lợi của vụ xuân, Hà Tĩnh cơ cấu sản xuất 44.186 ha lúa hè thu năm 2021, năng suất dự kiến đạt 47,88 tạ/ha, sản lượng 211.566 tấn...

Sáng 28/5, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021, triển khai sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và định hướng sản xuất vụ đông năm 2021 ở các tỉnh phía bắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Vụ đông xuân 2020 - 2021 thắng lợi toàn diện

Theo đánh giá của Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), vụ sản xuất đông xuân 2020 - 2021 ở các tỉnh phía Bắc diễn ra trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Song, nhờ sự chỉ đạo tập trung và nỗ lực của bà con nông dân nên đã giành thắng lợi toàn diện trên cả 3 vùng: Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung bộ.

Tổng diện tích gieo cấy đạt 1,086 triệu ha, năng suất ước đạt khoảng 63,6 tạ/ha (tăng 1,0 tạ/ha so với vụ đông xuân 2019 - 2020). Năng suất lúa trung bình của cả 3 vùng tăng từ 0,4 - 1,9 tạ/ha so với năm 2020. Trong đó, cao nhất là các tỉnh vùng Bắc Trung bộ, năng suất trung bình ước đạt 64,2 tạ/ha (tăng 1,9 tạ/ha so với năm trước).

Vụ sản xuất đông xuân 2020 - 2021 giành thắng lợi toàn diện ở tất cả các tỉnh, thành phía bắc. Trong ảnh: Thu hoạch vụ lúa xuân 2021 ở Hà Tĩnh

Một số tỉnh có năng suất lúa tăng cao như: Thừa Thiên Huế tăng trên 6 tạ/ha, Lai Châu tăng 4,8 tạ/ha, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị tăng khoảng hơn 2 tạ/ha,...

Điều đáng nói, mặc dù diện tích canh tác giảm 12.000 ha so với năm trước song sản lượng lúa vẫn tăng 33,9 nghìn tấn (đạt hơn 6,908 triệu tấn). Các diện tích đất lúa này chủ yếu được chuyển sang trồng các loại cây rau màu khác (đạt khoảng 10,1 nghìn ha).

Cùng với đó, đến 15/4/2021, tổng diện tích rau màu đạt 547,1 nghìn ha (tăng 20,8 nghìn ha so với cùng kỳ).

Sản xuất hè thu và vụ đông 2021 ứng phó với thời tiết, đảm bảo chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp

Đầu cầu Hà Tĩnh tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội nghị

Theo dự báo, năm 2021, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng hoạt động sớm với số lượng bão, ATNĐ và nắng nóng dự báo sẽ tương đương so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, hiện tượng dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiếp tục có khả năng diễn ra nhiều nơi trên cả nước.

Bộ NN&PTNT xác định: vụ sản xuất vụ hè thu, vụ mùa gắn với sản xuất vụ đông năm 2021 có vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành và phát triển kinh tế địa phương trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Theo đó, chủ trương xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa ở các tỉnh phía bắc theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng địa phương và ứng phó chủ động với thời tiết và diễn biến của biến đổi khí hậu.

Toàn vùng dự kiến gieo cấy 1,217 triệu ha lúa hè thu, lúa mùa; năng suất trung bình dự kiến đạt 51,8 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với năm trước; sản lượng ước đạt khoảng 6,3 triệu tấn, tăng khoảng 4,0 nghìn tấn so với vụ hè thu, vụ mùa 2020.

Hà Tĩnh đang tập trung cao công tác làm đất để chuẩn bị gieo cấy hè thu 2021

Đối với vụ đông, sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó xác định đây là vụ sản xuất chính, mở rộng diện tích theo hướng hàng hóa,chất lượng, nâng cao chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Diện tích dự kiến khoảng 400 nghìn ha; sản lượng ước đạt hơn 4,869 triệu tấn. Nhóm cây trồng chủ lực trong vụ đông gồm: ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây và rau đậu các loại.

Hội nghị cũng nghe các báo cáo sơ kết công tác bảo vệ thực vật vụ đông xuân 2020 - 2021; dự báo tình hình sinh vật gây hại vụ mùa 2021 tại các tỉnh phía bắc; báo cáo về nhận định xu thế khí tượng thủy văn từ tháng 5- 10/2020; kết quả cấp nước vụ đông xuân 2020 - 2021 và kế hoạch phục vụ sản xuất vụ hè thu, vụ mùa, định hướng vụ đông các tỉnh phía bắc.

Tranh thủ thời vụ, sản xuất thắng lợi vụ hè thu, vụ mùa 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh ghi nhận và gửi lời chúc mừng đến toàn ngành nông nghiệp, lãnh đạo các địa phương và bà con nông dân các tỉnh phía Bắc vì đã giành thắng lợi toàn diện vụ sản xuất đông xuân 2020 - 2021. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp và những hậu quả thiên tai, lũ lụt lịch sử nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời từ Trung ương đến địa phương và sự cố gắng nỗ lực của người dân, sản xuất vụ đông xuân 2021 của các tỉnh phía Bắc đã đạt kết quả cao, thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành và góp phần giữ ổn định tình hình an ninh lương thực, an ninh, chính trị của các địa phương trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh Covid-19.

Tiếp theo đà thắng lợi, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương tranh thủ thời tiết, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu, vụ mùa 2021, đảm bảo né tránh an toàn những tác động tiêu cực của thời tiết cực đoan ở cuối vụ. Đặc biệt là các tỉnh Bắc Trung bộ, cần phải cân đối thời vụ để thu hoạch lúa hè thu trước 10/9.

Đối với cơ cấu giống, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT lưu ý các địa phương ưu tiên sử dụng các loại giống ngắn ngày, tập trung vào nhóm giống chất lượng, chống chịu tốt với các loại sâu bệnh và không nên có quá nhiều loại giống trên một vụ sản xuất. Tiếp tục ứng dụng các tiến bộ KHKT nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và giảm giá thành sản phẩm. Cùng với đó, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản phòng chống hạn, chống ngập úng ở một số địa phương.

Đối với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương tập trung cao, lựa chọn loại cây phù hợp, có giá trị hàng hóa nhằm tăng giá trị kinh tế của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp của Bộ NN&PTNT.

Liên quan đến tiêu thụ nông sản, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đề nghị các địa phương đưa ra các kịch bản tiêu thụ nông sản cụ thể cho từng vùng, từng loại nông sản, góp phần giữ ổn định tăng trưởng của toàn ngành, đồng thời hỗ trợ bà con nông dân yên tâm sản xuất trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 còn nhiều phức tạp.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị Cục Trồng trọt và các ngành chuyên môn của Bộ NN&PTNT tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực giống, vật tư, phân bón; tham mưu các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu ngành nông nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh, chỉ đạo sản xuất hè thu đúng khung thời vụ, kế hoạch, đảm bảo an toàn, giá trị cao

Tại Hà Tĩnh, vụ xuân 2021 được xem là vụ sản xuất được mùa toàn diện nhất từ trước tới nay với năng suất đạt kỷ lục; thời vụ tập trung nhất và tỷ lệ cơ cấu bộ giống chất lượng cao nhất từ trước tới nay. Toàn tỉnh gieo cấy là 59.428 ha lúa, cao hơn 151 ha so với năm 2020; năng suất bình quân toàn tỉnh đạt 58,13 tạ/ha (tăng 3,29 tạ/ha so với vụ xuân 2020), sản lượng đạt 34,57 vạn tấn. Toàn tỉnh thực hiện được trên 2.429 ha theo phương thức phá bờ vùng, bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn; tỷ lệ giống chất lượng chiếm 40% tổng diện tích gieo cấy. Nhờ thời tiết thuận lợi, thời vụ thu hoạch tập trung (10 - 22/5), các địa phương đã hoàn thành 100% vụ lúa xuân 2021 và bắt tay vào sản xuất vụ hè thu. Đến ngày 27/5, toàn tỉnh đã hoàn thành làm đất 16.800 ha, đạt 30,02 % kế hoạch; bắc 21 ha mạ và gieo thẳng 862 ha lúa. Theo đó, vụ hè thu 2021, Hà Tĩnh cơ cấu sản xuất 44.186 ha lúa hè thu, năng suất dự kiến đạt 47,88 tạ/ha, sản lượng 211.566 tấn; 491 ha lúa mùa, năng suất dự kiến đạt 23,33 tạ/ha. Các loại cây trồng cạn, tập trung các loại cây trồng chủ lực như: đậu, ngô lấy hạt, ngô sinh khối, lạc, vừng…

