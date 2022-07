Từ đại lý thu mua nông sản đến lọt tốp 100 thương hiệu nổi tiếng đất Việt

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các sản phẩm do Công ty TNHH Thắm An, xã An Hoà Thịnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sản xuất đã lọt tốp 100 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng đất Việt năm 2019.

Để tạo ra dầu lạc thơm ngon, những hạt lạc hư hỏng đã bị loại bỏ

Nép mình cạnh tuyến đường liên xã Sơn Ninh - An Hoà Thịnh, những ngày này, người dân địa phương ra vào nườm nượp để giao, nhận hàng. Giám đốc Công ty TNHH Thắm An - Phạm Thị Thắm cứ liên tục chạy qua, chạy lại như con thoi, điều hành các công đoạn sản xuất trong tiếng ồn ào của các cỗ máy đang vận hành hết công suất, khiến câu chuyện của chúng tôi liên tục bị gián đoạn, ngắt quãng.

Năm 2013 trở về trước, cơ sở này chỉ là đại lý nhỏ, chuyên thu mua hàng nông sản (lạc, vừng, đậu các loại) cho bà con Nhân dân trong vùng. Năm 2014, nắm bắt nhu cầu ngày càng cao của thị trường về các dòng sản phẩm được chiết xuất từ dầu lạc, dầu vừng, Đại lý Thắm An quyết định chuyển hướng làm ăn lớn, đầu tư hơn 200 triệu đồng, thành lập Công ty TNHH Thắm An, mua sắm trang thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công nhân sản xuất dầu vừng tỷ mẩn lựa chọn vứt bỏ nguyên liệu bị hòng

“Đây là quyết định khá tạo bạo, khiến không ít người nghi ngờ, sợ rằng sản phẩm sản xuất theo hướng truyền thống như Thắm An không còn phù hợp. Bởi thời điểm ấy các dòng sản phẩm dầu ăn được sản xuất đại trà như Trường An, Neptune, Maizan, dầu đậu nành đang “làm mưa làm gió” trên thương trường” - chị Thắm hồi tưởng lại.

Sau 5 năm đi vào sản xuất, năm 2019 sản phẩm dầu lạc, dầu vừng ép của Công ty TNHH Thắm An đã lọt top 100 nhãn hiệu thương hiệu nổi tiếng đất Việt, do Viện Chính sách pháp luật, Quản lý thương hiệu và Cơ quan Bảo trợ truyền thông Tạp chí Việt Nam hội nhập bình chọn.

Công nhân Công ty TNHH Thắm An vận hành máy ép dầu vừng

Để tạo ra sản phẩm dầu đạt chất lượng tốt, màu sắc bắt mắt, nguyên liệu đầu vào (lạc vỏ, vừng hạt) đóng vai trò rất quan trọng. Lạc vỏ sau khi được đưa vào máy bóc tách thành lạc nhân còn được các thành viên lựa chọn rất kỹ, đảm bảo khô, khén, sạch không lẫn hạt sâu, mọt, thối và hạt lép.

Sau khi lựa chọn kỹ, lạc được đưa vào máy ép trong khoảng thời gian 1 tiếng (100 kg lạc nhân cho ra 50 lít dầu lạc), đưa vào máy hấp trong khoảng 15 - 30 phút để loại bỏ các tạp chất bẩn rồi tiến hành chiết rót, dán nhãn.

Để tạo ra các dòng sản phẩm có hương vị tự nhiên, độ béo đậm đà, màu sắc vàng óng, bắt mắt, trong quá trình sản xuất Công ty TNHH Thắm An không trộn các chất phụ gia, chất bảo quản và chất tạo màu nên được người tiêu dùng ưa chọn.

So với các loại dầu khác, dầu lạc Thắm An có giá bán khá cao 80.000/lít. Tuy nhiên, chất lượng, hương vị và độ béo ngậy, thơm ngon hơn, vì thế lượng dầu khi đưa vào xào, nấu... chỉ bằng một nửa so với các loại sản phẩm, sản xuất ra từ dây chuyền công nghiệp.

Dầu sau khi hấp được chiết xuất vào chai nhựa dung tích 1lít đã dán nhãn mác

Quy trình sản xuất dầu vừng cũng tương tự như dầu lạc, tuy nhiên điểm khác là chế biến dầu vừng bỏ qua giai đoạn bóc tách vỏ vì cơ sở chỉ thu mua vừng đã được bóc tách khỏi vỏ. 10kg vừng ép ra được 4,5 lít dầu. So với dầu lạc, dầu vừng có giá cao hơn (1 lít 135 - 145.000 đồng).

Sau khi tạo dựng được uy tín thương hiệu, đầu năm 2020, chị Thắm tiếp tục đầu tư hơn 500 triệu đồng mua máy bóc lạc vỏ, 3 máy ép dầu, máy chiết rót... để nâng cấp sản phẩm ép dầu lạc thủ công của mình thành sản phẩm OCOP 3 sao vào năm 2020, dầu vừng đạt OCOP 3 sao vào năm 2021.

Chị Hoàng Thị Thắm bên cạnh các sản phẩm đạt các danh hiệu nổi tiếng

Hiện tại mỗi năm Công ty TNHH Thắm An sản xuất ra 18.000 lít dầu lạc, 10.000 lít dầu vừng, lợi nhuận trên 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 7 lao động thường xuyên (chưa kể lao động thời vụ) với mức thu nhập ổn định 6 triệu đồng/người/tháng.

Lượng hàng hoá do công ty sản xuất ra được hơn 30 siêu thị, nhà phân phối trên toàn quốc tiêu thụ. Ngoài ra, mỗi năm doanh nghiệp còn thu hàng chục triệu đồng từ việc bán bã lạc, bã vừng, lạc vỏ làm thức ăn và phân bón cho gia súc gia cầm.

Không chỉ tạo ra các dòng sản phẩm nổi tiếng, Thắm An còn nhận gia công ép dầu lạc, dầu vừng cho bà con có nhu cầu với chi phí tiền công 8.000 đồng/lít dầu thành phẩm.

Công ty TNHH Thắm An tại xã An Hoà Thịnh, huyện Hương Sơn

Bà Lê Thị Ngân - Phó Chủ tịch UBND xã An Hoà Thịnh cho biết: Không chỉ tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng tốt, giá cả hợp lý, Công ty TNHH Thắm An còn tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Nhờ có Thắm An nên đầu ra sản phẩm của người dân An Hoà Thịnh nói riêng, Hương Sơn nói chung luôn ổn định, bà con yên tâm sản xuất.

Tin liên quan: Đất Xanh Bắc Trung Bộ tiếp tục lọt top 50 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt ... Đây là năm thứ tư liên tiếp Đất Xanh Bắc Trung Bộ được vinh danh tại một giải thưởng mang tầm cỡ quốc gia, bảo chứng cho vị thế, giá trị và những cống hiến không ngừng nghỉ mà doanh nghiệp đã thực hiện trong 6 năm qua.

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh giúp người dân giữ tình yêu với nghề truyền thống Sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh không đơn thuần chỉ là để thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” mà phía sau đó là những câu chuyện về văn hóa vùng miền, về những con người với tình yêu và khát vọng đưa sản phẩm truyền thống của quê hương lên tầm cao mới.

Hoài Nam