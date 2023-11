Xã đầu tiên ở huyện Kỳ Anh đón bằng công nhận NTM kiểu mẫu

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của Nhân dân, xã Kỳ Châu (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Kỳ Anh.

Chiều 17/11, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức lễ đón bằng công nhận xã Kỳ Châu đạt nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Xác định xây dựng NTM là mục tiêu xuyên suốt, không có điểm kết thúc, thời gian qua, xã Kỳ Châu đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp với cách làm chủ động, sáng tạo. Ngay sau khi đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2021, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Kỳ Châu quyết tâm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Tính riêng xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Kỳ Châu đã huy động hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn huy động ngân sách Trung ương hơn 720 triệu đồng; ngân sách xã 1,5 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 800 triệu đồng...

Ngoài ra, thời gian qua, xã Kỳ Châu đã vận động Nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất, đóng góp hàng ngàn ngày công để thi công các công trình, mở rộng đường giao thông. Nhờ đó, đến nay, toàn xã đã có 1,239/1,239 km tuyến đường trục xã; 6,04/6,04 km đường thôn, liên thôn được cứng hóa (1,969km bê tông hóa và 4,071 km được nhựa hóa); 8,986/8,986 km đường ngõ xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo thuận lợi đi lại cho người dân và giao thương phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân được xã đặc biệt quan tâm và đã có những chính sách kích cầu sát thực, hiệu quả, đưa các chính sách đến tận người dân, các mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ... Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 57 triệu đồng/người/năm. Toàn xã đã thành lập 17 mô hình kinh tế; 385 hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững.

Hoạt động xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu lan tỏa trong ý thức của mỗi người dân. Toàn xã hiện có 4/4 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu và 18 vườn đạt 5 tiêu chí vườn mẫu; 2 khu dân cư: Bắc Châu và Thuận Châu đạt khu dân cư thông minh.

Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Đến nay, cả 2 trường (mầm non, tiểu học) trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn trường “xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “trường học hạnh phúc”; có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền phù hợp với mọi lứa tuổi. Trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được chăm lo; có trên 95% dân số tham gia BHYT, có 93% dân số được quản lý sức khỏe. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của toàn thể Nhân dân trong xây dựng NTM, ngày 13/9/2023, UBND tỉnh công nhận xã Kỳ Châu đạt xã NTM kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức và lãnh đạo huyện Kỳ Anh trao bằng công nhận xã Kỳ Châu đạt NTM kiểu mẫu.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành nhấn mạnh, thời gian tới, xã cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới; phải xem đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài; luôn xác định người dân giữ vai trò chủ thể trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành chúc mừng và biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Kỳ Châu đã đạt được kết quả trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; tập trung huy động nguồn lực, tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mớ; phát huy các thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân.

Thời gian tới, xã Kỳ Châu tiếp tục hành trình nâng cao và giữ vững các tiêu chí NTM kiểu mẫu như: sản xuất phát triển, môi trường được bảo vệ, đường làng ngõ xóm có hàng rào xanh, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, Nhân dân hạnh phúc. Kỳ Châu sẽ trở thành địa phương thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm; để các doanh nghiệp muốn đến đầu tư; để những người con xa quê luôn tự hào, muốn trở về, vun đắp, xây dựng quê hương.

Minh Đức