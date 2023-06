Người dân Hà Tĩnh xúc động với vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

Vở ca kịch dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” do Nhà hát NTTT Hà Tĩnh dàn dựng, bắt đầu ra mắt công chúng vào cuối năm 2019 và gây được tiếng vang lớn. Vở diễn từng đạt giải A cấp tỉnh và giải khuyến khích của BCH Trung ương Đảng về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020. Vở ca kịch do Nhà viết kịch Vũ Hải biên kịch và đạo diễn; chuyển thể, lồng điệu: NSƯT An Ninh; âm nhạc: Quốc Dũng; biên đạo múa và chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Ngọc Cẩm; Nghệ sỹ ưu tú Duy Hải vào vai Bác Hồ lúc về già và diễn viên Công Mạnh thể hiện vai Bác thời thanh niên.