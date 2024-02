Thả đèn hoa đăng trên sông Ngàn Phố

Lễ hội thả đèn hoa đăng cầu sức khỏe tại chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) được tổ chức hằng năm vào Rằm tháng Giêng nhằm tưởng nhớ, tri ân về công lao to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và cầu cho quốc thái dân an.

Nhân ngày Rằm tháng Giêng, huyện Hương Sơn tổ chức lễ hội cầu sức khoẻ tại chùa Tượng Sơn. Đây là một trong những hoạt động tưởng niệm 233 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1791 - 2024).

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam - Trụ trì chùa Tượng Sơn đã chia sẻ ý nghĩa về cầu sức khoẻ, cầu cho quốc thái dân an, Nhân dân an lạc và lòng biết ơn, tri ân về công lao to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác mất ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Hợi 1791. Chùa Tượng Sơn là nơi gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y. Từ xa xưa, phật tử ở chùa Tượng Sơn xem Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông là Bồ Tát Thầy Thuốc (hạnh nguyện Dược Sư) hiện thân, cứu dân độ thế.

Sau lễ dâng hương, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, cầu một năm mới sức khoẻ bình an, lãnh đạo các cấp, ngành huyện Hương Sơn cùng các tăng ni, phật tử và đông đảo bà con Nhân dân đã thực hiện nghi lễ thả hoa đăng trên bến Rồng - sông Ngàn Phố.

Các tăng ni, phật tử và đông đảo bà con Nhân dân thả đèn hoa đăng, cầu nguyện cho một năm mới bình an, dồi dào sức khỏe.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật để người đời noi theo, là hiện thân của một nhân cách lớn về lòng cương trực và chí khí thanh cao, được người đời tôn kính, ngưỡng mộ. Đại danh y đã để lại cho đời một bộ sách đồ sộ, quý giá: "Y tông tâm lĩnh” gồm có 28 tập, 66 quyển với hàng ngàn bài thuốc hay, phát hiện bổ sung trên 300 vị thuốc nam để đồng nghiệp cùng thời và các thế hệ mai sau cùng nghiên cứu sử dụng.

Ánh Dương - Thế Tuấn