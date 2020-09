15 năm tù cho giám đốc công ty tài chính dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Nhằm giải quyết tranh chấp tài sản thế chấp là một chiếc xe ô tô, Phan Văn Sơn (SN 1990, trú xã An Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) - Giám đốc Công ty Dịch vụ tài chính Hoàng Anh Phát đã cùng với 8 đối tượng khác dùng súng và các hung khí khác để giải quyết mâu thuẫn.

Phan Văn Sơn (SN 1990, trú xã An Dũng, Đức Thọ) tại phiên xử sơ thẩm sáng 10/9/2020.

Do mâu thuẫn từ việc giải quyết tài sản thế chấp là chiếc xe ô tô Innova BKS 38A-131.38 giữa Công ty TNHH Phú Nguyên (thôn Đại Tiến, xã An Dũng, Đức Thọ) do Phan Trung Hiếu làm giám đốc với Công ty Dịch vụ tài chính Hoàng Anh Phát (phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh) do Phan Văn Sơn làm giám đốc, từ 21h đến 22h15 ngày 22/1/2019, Sơn cùng 8 người khác đi xe ô tô đến Công ty TNHH Phú Nguyên để giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng đã chuẩn bị và sử dụng súng bắn nhau, dùng ống tuýp, dao, kiếm, gạch, đá gây gỗ, đuổi đánh nhau khiến Nguyễn Văn Trường (nhóm của Hiếu) bị tổn hại 80% sức khỏe. Thiệt hại giá trị tài sản do bị hư hỏng (2 xe ô tô) là hơn 9 triệu đồng.

Sau khi gây án, Phan Văn Sơn cùng Hoàng Văn Lĩnh, Nguyễn Phi Hoàng bỏ trốn nên đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 19/2/2020, Phan Văn Sơn đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú.

Trước Phan Văn Sơn, 14 đối tượng liên quan đến vụ án đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh kết án vào ngày 12/2/2020.

Điều này cho thấy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Phan Văn Sơn đã sử dụng súng (vũ khí nguy hiểm) bắn vào mặt anh Nguyễn Văn Trường; việc anh Trường không tử vong là nằm ngoài ý muốn của Sơn.

Hành vi của Phan Văn Sơn thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 13 năm về tội “Giết người” và 2 năm về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Dương Vinh