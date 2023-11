Công an Hà Tĩnh tìm bị hại vụ lừa đảo bán thực phẩm chức năng trên mạng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức bán thực phẩm chức năng trên mạng internet vào năm 2023.

Quá trình điều tra vụ án, có căn cứ xác định thủ đoạn hoạt động phạm tội của các bị can như sau: Trong quá trình bán hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu “Sắc ngọc đan”, “Bà Nhàn Trị Nám Tàn Nhang”, “Trị Nám bà Nhàn”, “Lương y Giang Thị Nhàn”..., Công ty Khang Thịnh (thuộc Tập đoàn Vida Group) đã thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tiền” của khách hàng bằng kịch bản: Sau khi khách mua và sử dụng các sản phẩm nêu trên, nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng tư vấn rằng nếu sản phẩm sử dụng không hiệu quả thì khách có thể làm hồ sơ “bảo hành” để nhận bồi hoàn số tiền đã mua sản phẩm, và để được “bảo hành” thì khách hàng sẽ phải đóng một số khoản phí gồm phí bảo quản dược liệu, phí hồ sơ, phí dấu giáp lai, phí đặt cọc, phí hoàn tất hồ sơ...

Lừa bán sản phẩm trị nám qua mạng, nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng Các đối tượng giả mạo thương hiệu “Trị nám Bà Nhàn” để bán sản phẩm, lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước, trong đó có người dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Để tạo tin tưởng, nhiều nhân viên cùng liên lạc tư vấn “bảo hành” cho một khách hàng, vào nhiều vai khác nhau như trưởng bộ phận bảo hành, giám đốc, trưởng khoa... Khi khách hàng đồng ý làm hồ sơ “bảo hành” thì nhân viên yêu cầu khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng không chính chủ. Sau khi khách đã chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để khách tin rằng mình đã được làm hồ sơ “bảo hành” và yêu cầu khách chuyển thêm tiền.

Trên thực tế, không có việc làm hồ sơ “bảo hành” hay hoàn lại tiền mua sản phẩm “bảo hành” cho khách hàng, số tiền mà khách đã chuyển sẽ được các nhân viên hợp thức hoá bằng các đơn hàng. Qua đó, chiếm đoạt số tiền mà các khách hàng đã đóng để được làm hồ sơ “bảo hành”.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, các bị can đã “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều bị hại trên toàn quốc, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền, đến nay xác định gồm những tài khoản ngân hàng sau:

1.Tài khoản Ngân hàng Agribank số 5610205220911, tên chủ tài khoản DANG THI HOAI. 2.Tài khoản Ngân hàng Agribank số 8102215021587, tên chủ tài khoản HA THI THU HUONG. 3.Tài khoản Ngân hàng Agribank số 5409205035270, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THIEU. 4.Tài khoản Ngân hàng Viettinbank số 109870501539, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THIEU. 5.Tài khoản Ngân hàng MB số 0770185636666, tên chủ tài khoản NGUYEN TRUONG SON. 6.Tài khoản Ngân hàng Agribank số 2508205225555, tên chủ tài khoản NGUYEN THI HIEN. 7.Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1030464776, tên chủ tài khoản HA THI MAI. 8.Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 101004563259, tên chủ tài khoản VU THI QUYEN. 9.Tài khoản Ngân hàng BIDV số 37110000596895, tên chủ tài khoản TA THI NGAN. 10.Tài khoản Ngân hàng Agribank số 2510205810361, tên chủ tài khoản NGO THI GAM. 11.Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1020804095, tên chủ tài khoản PHAM THI PHUONG THAO. 12.Tài khoản Ngân hàng Agribank số 4000205450256, HA THI EM. 13.Tài khoản Ngân hàng số BIDV 51110001058909, tên chủ tài khoản NGUYEN THI HAU. 14.Tài khoản Ngân hàng Viettinbank số 100868222459, tên chủ tài khoản DUONG LE HIEN. 15.Tài khoản Ngân hàng Agribank số 3160205043463, tên chủ tài khoản HOANG THI THU HIEN. 16.Tài khoản Ngân hàng BIDV số 63610000568803, tên chủ tài khoản LUU PHI DUC. 17.Tài khoản Ngân hàng Viettinbank số 107878828901, tên chủ tài khoản TRAN LONG NHAT. 18.Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 21100041799, tên chủ tài khoản DOAN THI HA. 19.Tài khoản Ngân hàng BIDV số 35110000873653, tên chủ tài khoản CHU HONG PHONG. 20.Tài khoản Ngân hàng BIDV số 34610000100715, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THU.

Do quá trình thực hiện hành vi phạm tội nói trên diễn ra trong thời gian dài, quá trình điều tra các bị can không nhớ hết những người mình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Để giải quyết vụ án khách quan, triệt để và đúng theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai đã từng bị nhân viên Công ty Khang Thịnh “lừa đảo chiếm đoạt tiền” chuyển vào các tài khoản ngân hàng với thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Cảnh sát Hình sự), địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0692928231 (hoặc liên hệ điều tra viên Hồ Thế Dũng, số điện thoại 0915942228) trước ngày 7/12/2023, để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

P.V