Công an Nghi Xuân phấn đấu cấp 100% thẻ căn cước cho công dân trên địa bàn trước 10/6

Tính đến hết ngày 13/4, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) cho 11/17 xã, thị trấn với hơn 30.000 hồ sơ.

Lãnh đạo xã Cương Gián nhận thẻ CCCD tại Cơ quan Công an huyện

Ngày 10/4, sau khi tiếp nhận thẻ CCCD từ Bộ Công an, Công an huyện Nghi Xuân tổ chức bàn giao 926 thẻ CCCD gắn chip cho những công dân làm đợt đầu trên địa bàn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân làm thẻ CCCD, Công an huyện đã bố trí 4 tổ lưu động tại các xã, thị trấn với 40 cán bộ, chiến sỹ chia thành 3 ca, làm liên tục 24/24 giờ.

Song hành cùng lực lượng Công an, nhân viên Bưu điện huyện Nghi Xuân cũng có mặt tại các điểm lưu động làm căn cước, nhập mã vạch vào hệ thống phần mềm của bưu điện. Khi thẻ CCCD về, nhân viên bưu điện sẽ quét mã vạch, đóng phong bì chuyển phát về bưu điện các xã để trao tận tay người dân.

Nhân viên Bưu điện huyện Nghi Xuân trao thẻ CCCD cho ông Cao Sỹ Tam (SN 1938 trú tại thôn Lam Thuỷ, xã Xuân Giang)

Thượng tá Lê Xuân Diệu - Phó Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho hay: “Tính đến ngày 13/4, Công an huyện Nghi Xuân đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp cho 11/17 xã, thị trấn trên địa bàn với hơn 30.000 hồ sơ, đạt trên 30%. Công an huyện Nghi Xuân đang tập trung toàn lực làm việc không kể ngày đêm, phấn đấu hoàn thành việc cấp 100% (85.000) thẻ CCCD cho công dân trên địa bàn huyện trước 10/6/2021”.

Hoài Nam