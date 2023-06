Doanh nghiệp ở Nghệ An hỗ trợ thiết bị chữa cháy cho hộ nghèo Hương Sơn

Qua kết nối của Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Công ty cổ phần thiết bị PCCC Sơn Hà (TP Vinh - Nghệ An) tài trợ 83 bình chữa cháy cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Mỹ Hà.

Chiều 28/6, tại xã Tân Mỹ Hà, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với xã Tân Mỹ Hà tổ chức lễ trao 83 bình chữa cháy (trị giá hơn 25 triệu đồng) cho 83 hộ dân thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn toàn xã.

Đại diện Công ty Cổ phần thiết bị PCCC Sơn Hà (TP Vinh - Nghệ An) trao bình chữa cháy cho các hộ dân.

Toàn bộ số quà trên do Công ty cổ phần thiết bị PCCC Sơn Hà (TP Vinh - Nghệ An) tài trợ với mong muốn giúp bà con nhân dân làm tốt công tác chữa cháy nếu chẳng may xảy ra cháy trong gia đình.

Cán bộ chuyên trách Công an Hương Sơn hướng dẫn bà con cách sử dụng bình chữa cháy.

Tại lễ trao quà, lực lượng Công an Hương Sơn đã hướng dẫn bà con cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng phòng cháy chữa cháy để nâng cao hơn nữa công tác PCCC tại hộ gia đình.

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, vận động mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 bình chữa cháy và 1 dụng cụ phá dỡ thô sơ, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Đội PCCC& cứu hộ cứu nạn - Công an huyện Hương Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn sớm hoàn thành các tiêu chí theo yêu cầu. Đối với những hộ nghèo, đơn vị kết nối, vận động doanh nghiệp hỗ trợ nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả công tác chữa cháy trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Anh Đức Đội trưởng Đội PCCC&CNCH - Công an huyện Hương Sơn

Hoài Nam