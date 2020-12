Mua lợn chết ở Can Lộc về xẻ thịt bán cho các cơ sở sản xuất giò chả

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, tiêu hủy 150 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 19/12/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Can Lộc phát hiện Nguyễn Đức Sửu (SN 1973), trú tại thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc đang vận chuyển 150 kg thịt lợn không có nguồn gốc xuất xứ bằng xe cải tiến.

150 kg thịt lợn không có nguồn gốc xuất xứ bị Công an Can Lộc thu giữ.

Theo lời khai của Sửu, số thịt lợn trên Sửu vận chuyển thuê cho Lương Hữu Cận (SN 1974), trú tại thôn Tân Hương, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

Tại cơ quan công an, Lương Hữu Cận khai nhận đã mua một con lợn chết trên địa bàn xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, sau đó thuê Nguyễn Đức Sửu xẻ thịt và đưa đi tiêu thụ tại các cơ sở sản xuất giò chả ở xã Nghi Phú, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng đưa số thịt lợn đi tiêu hủy

Công an huyện Can Lộc đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số thịt lợn trên.

Anh Đức