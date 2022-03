Ngăn chặn tình trạng buôn lậu thiết bị phòng chống dịch COVID-19

Công an Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán các thiết bị y tế và thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ để thu lợi

3.400 kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc bị lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ ngày 15/3/2022 tại Hương Sơn.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng kit test, thuốc chữa COVID-19 của người dân tăng cao, thì hoạt động giao dịch mua bán các thiết bị y tế qua các trang mạng xã hội diễn ra khá “sôi nổi”, nên lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hoạt động đấu tranh, trinh sát trên không gian mạng. Qua đó, đã sớm phát hiện, xử lý các trường hợp đăng, chào mời những mặt hàng thiết bị y tế phục vụ phòng chống COVID-19 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý xuất, nhập cảnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, ngăn chặn tình trạng các đối tượng vận chuyển lậu thiết bị y tế qua biên giới vào tiêu thụ trên địa bàn…

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, Công an xã Thạch Trị (Thạch Hà) kiểm tra, phát hiện 950 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc của anh N.Đ.S (SN 1989, trú tại xã Thạch Trị, Thạch Hà) - 7/3/2022.

Công an các địa phương cũng đã chủ động triển khai các biện pháp, để sớm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ cùng công an các xã, thị trấn chủ động triển khai các biện pháp để sớm phát hiện, ngăn chặn hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán kit test, thiết bị y tế và các loại thuốc điều trị COVID-19 không có nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân khi có nhu cầu nên tìm đến bệnh viện, cơ sở y tế tin cậy có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật để được tư vấn và mua những sản phẩm đảm bảo chất lượng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi, kém chất lượng…”, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết.

Ngày 11/3/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện 2 vụ vận chuyển, tàng trữ 2.500 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc tại TP. Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên.

Với việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán kit test, dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 không có nguồn gốc xuất xứ. Nổi bật gần đây là ngày 15/3/2022, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện 2 vụ/2 đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ; thu giữ 4.150 kit test nhanh COVID-19.

Cụ thể: vào khoảng 10h30’, tại xã Cẩm Lạc, Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện Nguyễn Thị Cảnh (SN 1984, trú tại xã Thạch Mỹ, Lộc Hà) đang có hành vi vận chuyển 475 kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, đi chào hàng để bán. Quá trình đấu tranh, Nguyễn Thị Cảnh giao nộp thêm 275 bộ kit test nhanh COVID-19 cùng loại đang cất giấu tại nhà.

Tiếp đó, vào lúc 19h ngày 15/3, tại quốc lộ 8A thuộc khu vực thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây (Hương Sơn), Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 38C-04254 do lái xe Phạm Dược (SN 1967, trú tại xã Sơn Lĩnh, Hương Sơn) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 kiện hàng chứa 3.400 kit test nhanh COVID-19 do nước ngoài sản xuất, trị giá hàng hóa ước tính khoảng 130 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 300 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ (8/3/2022).

Được biết, chỉ tính từ đầu tháng 3/2022 trở lại nay, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ/7đối tượng vận chuyển, buôn bán kit test nhanh COVID-19 trôi nổi, thu giữ 7.700 kit test không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Dự báo, trong thời gian tới, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép các mặt hàng liên quan đến vật tư y tế phòng chống dịch trên địa bàn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) cho biết: “Thời gian tới, cùng với các đơn vị trong lực lượng, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng quản lý thị trường thường xuyên tiến hành kiểm tra, phát hiện kịp thời các cá nhân, tổ chức có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán kit test, thiết bị y tế và các loại thuốc điều trị COVID-19 không có nguồn gốc xuất xứ, nhất là tại các cơ sở y tế nhỏ lẻ trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; không bao che, tiếp tay cho hoạt động mua bán, tiêu thụ hàng hóa chưa được kiểm định, cấp phép. Đặc biệt là kiên quyết không sử dụng các sản phẩm thuốc chữa bệnh, kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được phép lưu hành đang được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội”.

Mai Hoàng - Nguyễn Nga