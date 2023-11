Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Công an Hà Tĩnh với Công an TP Hồ Chí Minh

Ngày 4/11, đoàn công tác Công an Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ đã có chuyến thăm và làm việc với Công an Hà Tĩnh.