Thuốc lá điện tử: Dễ quen, khó bỏ, hậu quả khôn lường

Dù đã có nhiều cảnh báo về tác hại và các vấn đề xung quanh, song, việc sử dụng thuốc lá điện tử ở người trẻ, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên Hà Tĩnh vẫn diễn ra âm ỉ...

Một số loại thuốc lá điện tử.

Thuốc lá điện tử rất đa dạng về hình dạng, kích thước, nhưng kết cấu chung bao gồm một pin, một bộ đốt và buồng chứa dịch lỏng. Chúng tạo ra trạng thái khí - sương mù - khói, có thể hít vào và cảm giác giống như hút thuốc lá. Các chất lỏng có thể là hỗn hợp các dung môi khác nhau với thành phần chính phổ biến nhất là nicotin kèm theo các chất tạo hương vị.

Việc sử dụng thuốc lá điện tử cũng gây nghiện không thua kém hút thuốc lá truyền thống. Bên cạnh đó, thuốc lá điện tử còn tiềm tàng nguy cơ gây nghiện cho người xung quanh do phải hít hơi thuốc thụ động.

Hiện tại, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới không được phép nhập khẩu, quảng cáo và bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, không quá khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ “phì phèo” thuốc lá điện tử tại quán café, quán nhậu hay các quầy bar, club... Theo tìm hiểu, việc sở hữu một thiết bị thuốc lá điện tử (vape, pod) hiện khá dễ dàng.

Trang Facebook quảng cáo thuốc lá điện tử tại Hà Tĩnh.

Theo một bạn trẻ đang sử dụng thuốc lá điện tử như một thói quen, thì chỉ với từ 150 nghìn đồng đã có thể mua được một thiết bị thuốc lá điện tử, loại sử dụng từ 3.000 - 8.000 hơi hút. Sau một vài tin nhắn trao đổi thông tin với người bán qua Facebook hoặc Zalo, người có nhu cầu sẽ được giao hàng tận nơi mà không phải chờ đợi lâu. Hoặc đơn giản hơn, với từ khóa “Mua thuốc lá điện tử Hà Tĩnh”, Google đã cho ra hơn 30 triệu kết quả trong 0,3 giây, cho thấy mức độ quan tâm của cộng đồng tới vấn đề này.

Ngay ở đường link đầu tiên đã dẫn tới một trang Facebook “Vape Hà Tĩnh” với hàng ngàn lượt theo dõi. Trang mạng xã hội này thường xuyên đăng tải các bài giới thiệu về thuốc lá điện tử với nhiều hương vị, mẫu mã bắt mắt. Ngoài ra, Google cũng đưa ra một số địa điểm kinh doanh trên địa bàn TP Hà Tĩnh như: Vape pod Kinh shop, Tài Lộc vape, vape pod Shop Cậu Hai...

Chỉ với một số tiền không quá lớn đã có thể sở hữu một thiết bị thuốc lá điện tử, không khó hiểu khi loại thuốc lá mới này được nhiều bạn trẻ ưa chuộng tới như vậy, đặc biệt là đối tượng học sinh, có thể dễ dàng sử dụng và qua mắt tầm kiểm soát của gia đình, nhà trường.

Thuốc lá điện tử vẫn được nhiều người trẻ tại Hà Tĩnh sử dụng như một thói quen khó bỏ.

Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh cảnh báo, trong thuốc lá điện tử có chứa nicotin và nhiều chất phụ gia khác, ngoài việc có thể gây ảnh hưởng thần kinh như loạn thần, ảo giác, kích động, còn có nguy cơ gây ung thư, tổn thương phổi. Đối với lứa tuổi học sinh, thiếu niên, khi cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, sử dụng thuốc lá điện tử gây tác động trực tiếp tới não bộ, gây suy giảm chú ý và tập trung, thay đổi tính cách, hành động thất thường, ảnh hưởng tới trí nhớ và khả năng học tập.

Vừa qua, tại hội thảo cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến mua bán, sử dụng thuốc lá mới do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội ngày 27/4, bà Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) đã nhấn mạnh: “Các sản phẩm thuốc lá mới có nguy cơ cao tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; đồng thời với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe, an ninh trật tự xã hội nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thuốc lá thông thường”.

Những tác hại và hệ lụy đã hiện hữu, song, tại Hà Tĩnh, việc sử dụng thuốc lá điện tử ở giới trẻ vẫn âm ỉ, đặc biệt là ở đối tượng học sinh, sinh viên. Để phòng, chống tác hại thuốc lá điện tử đối với thanh thiếu niên, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường và gia đình, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, các cấp, ngành và toàn xã hội, góp phần xây dựng thế hệ trẻ không khói thuốc.

Hải Đăng