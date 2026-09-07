Phát động tham gia các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật dân số

Thực hiện Công văn số 1452/CDS-PCTT ngày 3/9/2026 do Cục Dân số (Bộ Y tế) ban hành, Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, trung tâm y tế, bệnh viện và UBND các xã, phường triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng tác viên dân số và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật dân số trong tình hình mới. Các cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên mạng xã hội.

Việc tham gia các cuộc thi sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số. Ảnh minh hoạ.

Theo kế hoạch, các cuộc thi được phát động từ ngày 5/9/2026.

Cuộc thi 1 với chủ đề “Duy trì mức sinh thay thế” diễn ra từ 0h ngày 10/9 đến 24h ngày 10/10/2026, với thông điệp: “Duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc - Điều kiện quan trọng nhất bảo đảm nguồn nhân lực, là tiền đề cơ bản nhất để phát triển kinh tế - xã hội bền vững dân tộc trường tồn”.

Cuộc thi 2 có hai chủ đề: “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” và “Thích ứng với già hóa dân số”, diễn ra từ 0h ngày 11/10 đến 24h ngày 11/11/2026. Hai thông điệp trọng tâm là “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” và “Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi - chủ động thích ứng với già hóa dân số”.

Cuộc thi 3 với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số”, diễn ra từ 0h ngày 12/11 đến 24h ngày 12/12/2026, tập trung vào thông điệp: “Tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội”.

Các cuộc thi được tổ chức trực tuyến tại cuocthitimhieuphapluatdanso.vn hoặc truy cập qua đường link/mã QR được đăng tải trên Fanpage/Zalo/TikTok của Cục Dân số để đăng ký tham gia dự thi.

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường đăng tải, chia sẻ thông tin, video phát động, hướng dẫn tham gia trên trang thông tin điện tử, Facebook, Zalo, hệ thống truyền thanh cơ sở; đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, đoàn thể, thôn, tổ dân phố và các hoạt động truyền thông.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, trung tâm y tế, bệnh viện chủ động vận động cán bộ, người lao động, đoàn viên, hội viên tham gia; UBND các xã, phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, tổ chức đoàn thể, thôn, tổ dân phố đẩy mạnh vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký và thực hiện bài thi trực tuyến. Các đơn vị được đề nghị vận động người tham gia hoàn thành đầy đủ các phần thi, bảo đảm bài dự thi hợp lệ, qua đó tạo phong trào hưởng ứng rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm thông tin cụ thể về các Cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật dân số trong tình hình mới tại đây.