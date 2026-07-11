Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh

Đã có hơn 5 năm gắn bó với công tác dân số ở cơ sở, chị Võ Thị Quý (thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc) tiếp tục đảm nhận công việc này sau sáp nhập thôn. Từ tháng 7/2026, sau khi 2 thôn Lạc Thọ và Hoa Thám sáp nhập thành thôn Hoa Thám, địa bàn phụ trách của chị Quý thay đổi đáng kể.

Từ chỗ quản lý hơn 200 hộ, nay chị phụ trách 468 hộ với địa bàn rộng hơn nhiều. Công việc vì thế cũng bận rộn hơn khi vừa phải cập nhật thường xuyên biến động dân cư, vừa tuyên truyền, tư vấn các nội dung về dân số và phát triển đến từng gia đình. Với chị, điều quan trọng nhất là nhanh chóng làm quen với những hộ dân mới để việc tuyên truyền không bị gián đoạn.

Chị Võ Thị Quý - CTV dân số thôn Hoa Thám (ngoài cùng bên phải) đến tận nhà người dân tuyên truyền về công tác dân số.

Chị Quý chia sẻ: “Địa bàn rộng nên việc đi từng hộ sẽ vất vả hơn trước. Nếu như trước đây chỉ vài ngày là có thể nắm được biến động của thôn thì nay tôi phải dành nhiều thời gian hơn để cập nhật thông tin. Tôi tranh thủ kết hợp nhiều hình thức như đến tận nhà, thông qua các cuộc họp thôn, nhóm Zalo để tuyên truyền”.

Cẩm Lạc là một trong những địa phương sớm hoàn thành việc kiện toàn đội ngũ CTV dân số sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Hiện 10/10 thôn đều đã bố trí CTV phụ trách, bảo đảm các hoạt động truyền thông, thống kê, quản lý đối tượng được triển khai liên tục.

Trong bối cảnh mới, các CTV dân số chủ động thích ứng để tiếp tục giữ vai trò là “cánh tay nối dài” đưa chính sách dân số đến từng gia đình.

Chị Nguyễn Thị Huyền Thương - cán bộ phụ trách công tác dân số Trạm Y tế xã Cẩm Lạc cho biết: “Ngay khi địa phương hoàn thành việc sắp xếp thôn và công tác nhân sự các thôn, chúng tôi đã rà soát toàn bộ đội ngũ CTV, tham mưu UBND xã lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, am hiểu địa bàn để tiếp tục đảm nhiệm công việc. Đồng thời tổ chức hướng dẫn, phân công lại địa bàn quản lý, cập nhật danh sách hộ dân để CTV bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn các hoạt động dân số tại cơ sở”.

Không chỉ Cẩm Lạc, những ngày đầu vận hành thôn, TDP mới, nhiều xã, phường cũng đang tập trung kiện toàn mạng lưới CTV dân số. Tại phường Thành Sen, sau sắp xếp từ 80 TDP xuống còn 36 TDP, quy mô dân cư ở mỗi tổ đều tăng lên. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Trạm Y tế phường đang phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, bố trí lại CTV dân số theo yêu cầu mới.

Lãnh đạo, cán bộ Trạm Y tế phường Thành Sen đang tập trung rà soát, bố trí lại CTV dân số theo yêu cầu mới.

Ông Nguyễn Xuân Kháng - Giám đốc Trạm Y tế phường Thành Sen cho hay: “Sau sắp xếp, mỗi CTV sẽ phụ trách địa bàn rộng hơn, số hộ dân nhiều hơn nên yêu cầu cũng cao hơn trước. Chúng tôi đang tham mưu lựa chọn đội ngũ có đủ sức khỏe, trách nhiệm, kỹ năng tuyên truyền và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sau khi kiện toàn sẽ tiếp tục tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho CTV nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động. Dù mô hình tổ chức có thay đổi nhưng mục tiêu là không để khoảng trống trong công tác dân số, nhất là việc quản lý đối tượng, cập nhật biến động dân cư và triển khai các chương trình truyền thông tại cộng đồng”.

﻿ Sau khi kiện toàn, trạm y tế các địa phương chú trọng tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động của đội ngũ CTV dân số.

Cùng với kiện toàn đội ngũ CTV, các địa phương cũng linh hoạt thay đổi trong nội dung công tác dân số. Ông Lương Xuân Hùng - Giám đốc Trạm Y tế xã Hương Khê cho biết: “Nếu trước đây trọng tâm là vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giảm sinh thì hiện nay hướng nhiều hơn đến nâng cao chất lượng dân số. Các CTV không chỉ tuyên truyền về sinh đủ 2 con mà còn tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách mới về dân số và xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, trong quá trình tuyên truyền, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thông tin đến gần hơn với người dân”.

Các địa phương đang linh hoạt đổi mới nội dung tuyên truyền về công tác dân số trong bối cảnh mới.

Bối cảnh mới đang đặt ra không ít khó khăn cho đội ngũ CTV dân số. Tuy nhiên, với sự chủ động kiện toàn của các địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác dân số ở cơ sở, mạng lưới CTV đang từng bước bắt nhịp với yêu cầu mới, tiếp tục là lực lượng nòng cốt đưa chính sách dân số đến gần hơn với từng gia đình và người dân.