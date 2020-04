Ấn Độ gia hạn phong tỏa cả nước thêm 21 ngày

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (14/4) tuyên bố gia hạn phong tỏa cả nước thêm 21 ngày, đến ngày 3/5, để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Người dân Ấn Độ xem Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa đất nước đến ngày 3/5 thông qua một bài phát biểu trên truyền hình hôm nay. (Ảnh: Reuters)

Trước đó Thủ tướng Modi tuyên bố áp dụng lệnh phong tỏa 1,3 tỷ dân Ấn Độ trong 21 ngày, bắt đầu từ nửa đêm ngày 24/3, để ngăn chặn dịch Covid-19.

Quyết định gia hạn lệnh phong tỏa của ông Modi được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đã lên đến 10.363, trong đó có 339 ca tử vong.

“Đến ngày 3/5, mọi người dân Ấn Độ đều phải sống dưới lệnh phong tỏa. Tôi đề nghị người dân cùng ngăn chặn virus lây lan sang các khu vực khác. Các quốc gia khác đã đạt được rất nhiều hiệu quả từ phong tỏa và cách biệt cộng đồng. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào từ quan điểm kinh tế thì đó có vẻ là một cái giá quá đắt, nhưng so với tính mạng của người Ấn Độ, không gì có thể so sánh được”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trên truyền hình hôm nay.

Mặc dù số ca lây nhiễm và tử vong do Covid-19 tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới vẫn còn rất nhỏ so với các vùng dịch như Mỹ và các nước châu Âu, song chuyên gia y tế lo ngại con số thực tế còn cao hơn rất nhiều do trình độ xét nghiệm thấp của Ấn Độ.

Thủ tướng Modi chưa đưa ra biện pháp hỗ trợ hàng triệu người mất việc khi nền kinh tế trị giá 2,9 nghìn tỷ của nước này đóng cửa, song cho biết, ông cảm thấy vô cùng đau đớn khi chứng kiến những hộ nghèo phải vật lộn để kiếm ăn trong khi nhiều công dân nhập cư không thể về quê nhà.

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 12/4 dự báo năm 2020, Ấn Độ và các quốc gia Nam Á khác có thể ghi nhận tăng trưởng kinh tế ở mức tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ qua do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

