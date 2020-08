Kỳ lạ sở thích nằm ngủ giữa đường của người dân Nhật Bản ở Okinawa

Cảnh sát tỉnh Okinawa của Nhật Bản đang đau đầu trước vấn nạn “rojo-ne”, hay còn gọi là “ngủ giữa đường” đang ngày càng phổ biến tại địa phương này.

Người dân nằm ngủ giữa đường. Ảnh: Sở cảnh sát Okinawa

Hãy tưởng tượng rằng khi bạn đang lái xe vào đêm muộn và nhìn thấy ai đó đang nằm giữa đường. Hoặc tệ hơn là bất ngờ nhìn thấy một người nằm bất động trên đường mà không kịp đạp phanh.

Tưởng chừng như là điều rất hiếm xảy ra, nhưng kịch bản kinh hoàng này đã trở nên khá phổ biến tại tỉnh Okinawa.

Tỉnh Okinawa có trên 7.000 trường hợp nằm ngủ giữa đường trong năm 2019. Ảnh: OD

Trang Oddity Central (Anh) dẫn nguồn số liệu từ cảnh sát địa phương cho biết có trên 7.000 trường hợp nằm ngủ giữa đường được ghi nhận tại tỉnh Okinawa trong năm 2019. Trong đó, có một số trường hợp thiệt mạng do lái xe không nhìn thấy người nằm ngủ giữa đường và đâm trúng họ.

Tai nạn xảy ra do lái xe không nhìn thấy người nằm ngủ giữa đường. Ảnh: Sở cảnh sát Okinawa

Các nhà chức trách đang rất tuyệt vọng tìm cách chấm dứt vấn nạn rojo-ne, một tình trạng đang ngày càng gia tăng tại Okinawa suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, mặc dù đã áp dụng một số biện pháp với những người cố tình vi phạm, nhưng cảnh sát không thấy tình hình cải thiện. Thậm chí, ngày càng có nhiều người nằm giữa đường ngủ hơn.

“Tôi nghĩ rằng Okinawa là khu vực duy nhất phải thu thập số liệu thống kê về roje-ne. Tôi thậm chí còn không biết roje-ne là gì trước khi đến đây nhận nhiệm vụ. Hiện tượng này chỉ có tại khu vực này”, ông Tadataka Miyazawa, cảnh sát trưởng tỉnh Okinawa, cho biết.

Tình trạng ngủ giữa đường ngày càng gia tăng tại Okinawa. Ảnh: Instagram

Vậy đâu là nguyên nhân thực sự khiến người dân ở tỉnh này nằm ngủ giữa đường phố? Có phải do say rượu, vì phần lớn những người này đều say xỉn? Một số người cũng nghĩ rằng thời tiết nóng quanh năm, với nhiệt độ trung bình hàng năm luôn trên 20 độ C, cũng là một lý do.

Tuy nhiên, theo báo cáo của địa phương, một số người “nằm thẳng cẳng” giữa đường chỉ đơn giản vì ngoài đường mát hơn trong nhà. Họ gối đầu lên vỉa hè và thậm chí một số phụ nữ còn thản nhiên cởi quần áo vì nghĩ rằng đây chính là nhà mình.

Một người nằm ngủ giữa đường trong khi xe cộ vẫn đi lại. Ảnh: Instagram

Một tìm kiếm nhanh trên Google với từ khóa về các trường hợp rojo-ne cho thấy hàng trăm bức ảnh những người dân thản nhiên nằm ngủ trên đường, trong khi xe ô tô vẫn chạy qua nườm nượp. Có những người may mắn, nhưng cũng có những người xấu số đã bị xe cộ tông trúng.

Chỉ riêng năm 2019, đã có 16 vụ tai nạn giao thông liên quan tới người ngủ giữa đường, trong đó 3 trường hợp tử vong.

Việc đánh thức những người ngủ giữa đường cũng rất nguy hiểm. Đã có những trường hợp người đánh thức người say rượu và bị họ đánh lại. Chính vì vậy, cảnh sát thường khuyến nghị lái xe bật đèn khẩn cấp và gọi cảnh sát thay vì đánh thức những người vi phạm khi nhìn thấy họ.

Một người đàn ông thản nhiên nằm ngủ trên đường. Ảnh: Instagram

Cảnh sát Okinawa đã cố gắng ngăn chặn các trường hợp rojo-ne bằng cách nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm của tình trạng này, thông qua các phương tiện truyền thông và đài phát thanh địa phương.

Những người vi phạm có thể bị phạt lên đến 470 USD (khoảng 10,8 triệu đồng). Thậm chí, những bức ảnh ngủ giữa đường còn bị đưa vào một cuộc triển lãm ảnh theo chủ đề rojo-ne vào năm ngoái. Tuy nhiên, dường như mọi hình phạt đều chưa mang lại hiệu quả, bởi báo cáo cho thấy hiện tượng ngủ đường vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Theo baotintuc.vn