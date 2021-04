Đụng độ, tấn công khủng bố khiến ít nhất 65 người thiệt mạng ở Afghanistan

Một tổ chức độc lập giám sát chiến tranh mang tên Giảm Bạo lực (RiV) ngày 12/4 cho biết đã có ít nhất 65 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ trực tiếp và tấn công khủng bố ở Afghanistan trong 24 giờ qua.

Hiện trường một vụ đánh bom do phiến quân Taliban tiến hành ở Kabul. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trên trang mạng Twitter của mình, RiV nêu rõ "Trong 24 giờ qua, nhóm của chúng tôi đã ghi nhận 65 người chết, trong đó có 6 dân thường, 12 thành viên của Lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan (ANDSF) cùng 47 tay súng Taliban. Ngoài ra, 35 người khác gồm 18 tay súng của phiến quân Taliban, 12 thành viên của lực lượng an ninh và 5 dân thường cũng bị thương trong thời gian nói trên. Con số thương vong này được thống kê sau 12 sự vụ an ninh ở 6 tỉnh trong số 34 tỉnh có xung đột của Afghanistan.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) hồi giữa tháng 3 vừa qua cũng đã lên án tình trạng gia tăng “đáng báo động” những vụ tấn công ở Afghanistan nhằm vào dân thường.

Tiến trình hòa bình Afghanistan rơi vào bế tắc khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban tại thủ đô Doha của Qatar bị đình trệ. Mỹ chủ trương thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban trước thời điểm 2.500 binh sĩ cuối cùng của quân đội nước này phải rời khỏi Afghanistan. Washington muốn Chính phủ Afghanistan và Taliban đạt được một số thỏa thuận về chia sẻ quyền lực. Tuy nhiên, Washington đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi thời điểm hạn chót là ngày 1/5 tới đang đến gần, nhưng Taliban không có dấu hiệu chấm dứt bạo lực tại Afghanistan.

Mới đây, hôm 24/3, Taliban đã bác đề xuất của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani về tổ chức bầu cử trong năm nay. Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho rằng tiến trình này từng đẩy quốc gia trên đến bờ vực khủng hoảng. Theo người phát ngôn này, bất kỳ quyết định nào liên quan đến tương lai của Afghanistan cũng cần phải đạt được trong các cuộc đàm phán song phương.

Theo Baotintuc