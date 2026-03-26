Trưởng bản cứu 90 người giữa bão Yagi được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam

Trưởng bản Mùa A Thi được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam 2025 sau hành động dũng cảm cứu 90 người thoát khỏi sạt lở trong bão Yagi, giữa điều kiện đêm tối, mưa lớn và hoàn toàn mất liên lạc.

Tối 25/3, tại Hà Nội diễn ra lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 với chủ đề “Áo xanh gọi tương lai”. Đây cũng là tên ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13.

Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 mang đến nhiều cảm xúc khi chứng kiến sự xuất hiện của những người trẻ không ngừng nỗ lực, bứt phá giới hạn để toả sáng, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đặc biệt, những câu chuyện truyền cảm hứng của 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025 cho thấy hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phải được bắt đầu từ những đóng góp nhỏ nhất.

Trưởng bản cứu sống 90 người giữa bão Yagi

Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Thời điểm rạng sáng 1/8/2025, tại Điện Biên, khi mưa lớn kéo dài suốt đêm, nguy cơ sạt lở bắt đầu hiện hữu, Trưởng bản Mùa A Thi vẫn ở nhà cùng gia đình trong khu vực chưa có dấu hiệu nguy hiểm rõ rệt.

Khoảng gần 3h sáng, anh bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn vọng lại từ phía khe suối - nơi nhiều hộ dân sinh sống. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh lập tức chạy bộ hơn 1km trong điều kiện mất điện, không thể liên lạc, để tiếp cận khu vực này.

Tại đây, anh gõ cửa, đánh thức từng hộ dân giữa đêm, kêu gọi mọi người khẩn trương di dời. Nhiều người còn đang ngủ say, việc tập hợp gặp không ít khó khăn. Khi đã đưa được phần lớn bà con ra khu vực an toàn, anh phát hiện còn một gia đình chưa được báo tin, tiếp tục quay lại tìm kiếm trong điều kiện địa hình hiểm trở.

Trong quá trình sơ tán, có những người cao tuổi không thể tự di chuyển, thậm chí không muốn rời nhà. Mùa A Thi cùng lực lượng tại chỗ phải kiên trì thuyết phục, hỗ trợ từng người rời khỏi khu vực nguy hiểm trong mưa lớn, không có đèn chiếu sáng hay phương tiện hỗ trợ.

Giữa tình thế cấp bách, anh chấp nhận để lại gia đình phía sau, ưu tiên quay lại khu vực khe suối - nơi có nhiều hộ dân đang bị đe dọa trực tiếp - để đưa ra quyết định di dời nhanh nhất.

Nhờ sự quyết đoán và kịp thời đó, hàng chục hộ dân đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi sạt lở xảy ra. Khoảng 90 người được xác định đã thoát nạn trong đêm.

Hơn nửa năm sau biến cố, cuộc sống tại bản dần ổn định trở lại. Nhà cửa được dựng lại, trẻ em quay lại trường học, sinh hoạt cộng đồng hồi sinh. Người dân nơi đây vẫn nhắc đến Mùa A Thi với sự biết ơn, người đã góp phần giữ lại sinh mạng cho cả bản trong thời khắc sinh tử.

Trí tuệ của người trẻ giúp mang về triệu USD cho Việt Nam

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Nguyễn Chí Đông (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel) mang đến câu chuyện về hành trình làm chủ những công nghệ lõi tiên tiến nhất, tiết kiệm cho đất nước hàng triệu USD tiền mua bản quyền nước ngoài.

Theo anh Đông, trong thế giới số, ai nắm giữ dữ liệu, người đó nắm giữ tương lai. Nhưng có một sự thật từng khiến anh và những người làm công nghệ vô cùng trăn trở: Dù chúng ta là những người tạo ra dữ liệu, chúng ta lại từng phải phụ thuộc quá nhiều vào các nền tảng phân tích của nước ngoài.

Hằng năm, hàng triệu USD phải trả mỗi năm chỉ để “thuê” người khác hiểu người Việt Nam.

“Câu hỏi chúng tôi luôn trăn trở là: Tại sao trí tuệ Việt Nam, kỹ sư Việt Nam lại không thể tự tay viết nên những hệ thống lõi cho chính đất nước mình? Sự đau đáu đó đã ép chúng tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn. Chúng tôi chọn con đường khó nhất: Đi từ con số không, tự chủ hoàn toàn công nghệ. Và chúng tôi đã làm được”, anh Đông chia sẻ.

Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP) do anh và cộng sự phát triển không chỉ giải bài toán lõi cho tập đoàn, mà còn vươn ra phục vụ 10 thị trường quốc tế.

Những hệ thống như nền tảng số liệu thông minh GenBI không chỉ mang về hàng trăm tỷ đồng doanh thu, mà quan trọng hơn, nó chứng minh sự tự chủ tuyệt đối, tiết kiệm hàng triệu USD mua giải pháp ngoại.

“Tôi muốn gửi ra thế giới một thông điệp: Việt Nam không chỉ là nơi tiêu thụ công nghệ, chúng tôi đã sẵn sàng làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu và làm chủ tương lai của chính mình”, Chí Đông nói.

Văn hóa và thể thao là bệ phóng đưa Việt Nam ra thế giới

Nếu trí tuệ là bệ phóng mở đường, thì văn hóa và thể thao chính là những "đại sứ" mang tâm hồn, khí phách Việt Nam toả sáng trên trường quốc tế.

Dưới ánh đèn lộng lẫy của những sân khấu toàn cầu hay trên những đường đua khốc liệt nhất hành tinh, thế hệ trẻ Việt đang khẳng định vị thế của Tổ quốc bằng những tấm huy chương rực rỡ và những giai điệu đầy kiêu hãnh.

Để có được một khoảnh khắc quốc kỳ tung bay trên đấu trường quốc tế, những cầu thủ Nguyễn Đình Bắc hay vận động viên Nguyễn Thị Hương đã phải đánh đổi bằng hàng ngàn giờ tập luyện vắt kiệt sức lực, những chấn thương giấu kín và kỷ luật thép vươn lên vượt ngưỡng giới hạn của bản thân.

Những nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi hay Đức Phúc đang lựa chọn con đường trở về với cội nguồn và làm mới những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chia sẻ tại chương trình, ca sĩ Đức Phúc khẳng định dù đứng dưới bất kỳ ánh đèn rực rỡ nào trên thế giới, người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào mang theo hồn cốt và tiếng nói dân tộc để vươn xa. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi xem mỗi người trẻ là một “đại sứ” của quê hương.

“Chúng tôi nguyện dùng thanh xuân này để khẳng định bản lĩnh, mang niềm kiêu hãnh dân tộc tỏa sáng khắp năm châu”, Phương Mỹ Chi nói.

Bên cạnh những người trẻ làm rạng rỡ hình ảnh đất nước trên trường quốc tế có những người trẻ âm thầm cống hiến, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân quên mình vì sự bình yên của Tổ quốc.

Đó là cuộc chiến đầy cân não trên không gian mạng để bảo vệ tuyệt mật quốc gia của Đại úy an ninh quân đội Đoàn Văn Chí; hay “chiến trường” của lực lượng cảnh sát điều tra án kinh tế không có tiếng súng, nhưng đầy khắc nghiệt của Thượng úy Trần Quốc Khánh - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ...

9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý Hành chính Nhà nước.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Stt
Họ và tên
Lĩnh vực
Đơn vị
1
Lê Kiến Thành
(SN 2007)
Học tập
Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
2
TS Phạm Anh Tuấn
(SN 1991)
Nghiên cứu khoa học
Trường ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển)
3
TS Đặng Thị Lệ Hằng
(SN 1993)
Nghiên cứu khoa học
Phòng Công nghệ vật liệu y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam
4
Nguyễn Chí Đông
(SN 1996)
Lao động sản xuất
Phòng Giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
5
Phạm Chí Nhu
(SN 1991)
Kinh doanh - Khởi nghiệp
Giám đốc điều hành Coolmate
6
Đại úy Đoàn Văn Chí
(SN 1997)
Quốc phòng
Đoàn An ninh 1 (Cục Bảo vệ an ninh quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam)
7
Đại úy Trần Quốc Khánh
(SN 1994)
Anh ninh trật tự
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ
8
Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc
(SN 2004)
Thể dục thể thao
CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam
9
Nguyễn Thị Hòa - Ca sĩ Hòa Minzy
(SN 1995)
Văn hóa nghệ thuật
Ca sĩ tự do
10
Mùa A Thi
(SN 1999)
Hoạt động xã hội
Bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên

9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025

Stt
Họ và tên
Lĩnh vực
Ghi chú
1
Trần Minh Hoàng
(SN 2007)
Học tập
Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
2
Nguyễn Lương Thái Duy
(SN 2008)
Học tập
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội
3
TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh
(SN 1991)
Nghiên cứu khoa học
Ngành Khoa học robot, ĐH Queensland (Úc)
4
Lê Thị Hồng
(SN 1991)
Kinh doanh - Khởi nghiệp
Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn
5
Thiếu tá Nguyễn Văn Thành
(SN 1993)
Quốc phòng
Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ - Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh.
6
Đại úy Nguyễn Hữu Dũng
(SN 1991)
An ninh trật tự
Tổ phòng chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội
7
Vận động viên Nguyễn Thị Hương
(SN 2001)
Thể dục thể thao
Đội tuyển canoeing quốc gia Việt Nam
8
Ca sĩ Phương Mỹ Chi
(SN 2003)
Văn hóa nghệ thuật
Trường đại học Swinburne/Chủ tịch/PMC Entertainment
9
Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc
(SN 1996)
Văn hóa nghệ thuật
Ca sĩ tự do
Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Hoa xoan không rực rỡ, chỉ lặng lẽ tím lên khi xuân gần tàn. Nhưng chính vẻ mong manh ấy lại trở thành nguồn thi hứng cho văn chương, nơi nỗi nhớ và ký ức dịu dàng tìm về.
Podcats truyện ngắn: Mùa xuân biên giới

Podcats truyện ngắn: Mùa xuân biên giới

Truyện ngắn "Mùa Xuân biên giới" của Trần Anh Đức không chỉ tôn vinh lòng dũng cảm của những chiến sĩ quân hàm xanh mà còn khẳng định tình quân dân bền chặt nơi vùng biên cương.
Gửi tâm vào nhánh, gửi ý vào cây

Gửi tâm vào nhánh, gửi ý vào cây

Bonsai không chỉ là thú chơi mà còn là nơi gửi gắm tâm tư, sự kiên nhẫn vào từng dáng, thế. Với người chơi cây cảnh ở Hà Tĩnh, mỗi tác phẩm là một hành trình sáng tạo nghệ thuật.
Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

Lễ hội Văn Miếu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/3 (tức từ mùng 6 - 9/2 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc.
Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Bảng xếp hạng 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 tiếp tục gọi tên Hà Giang và Hội An, khẳng định sức hút bền bỉ của cảnh quan và văn hóa Việt Nam với du khách quốc tế.
Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Festival Phở năm nay có chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại". Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề truyền thống, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt là di sản thế giới...
Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Mùa xuân này tôi đã có một mùa xanh cho riêng mình. Màu xanh từ ngày xưa gắn kết với hôm nay để bất giác nhận ra, mình chưa từng mất đi điều gì nếu thực sự trong lòng vẫn thấy bình yên…
Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Hoa loa kèn tựa như một khoảng lặng giữa đời sống, là lời nhắc con người ta cần sống chậm lại một chút, để nhận ra những tần số rung động ở quanh mình...
Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Giữa dòng thời gian tàn phai, những mầm sống vẫn âm thầm nảy nở. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sẽ thấy vẻ đẹp rực rỡ được đánh thức từ những chồi non.
Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Tháng ba về trong nắng xuân dịu nhẹ, khơi dậy ký ức tuổi thơ, mùa hoa gạo, hoa bưởi và những kỷ niệm quê nhà thân thương, mang đến cảm xúc bâng khuâng, da diết trong lòng người.
Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới 2026 với số lượng kỷ lục 3.428 người, trong đó, Việt Nam có 8 tỷ phú góp mặt với tổng tài sản đạt gần 40 tỷ USD.
Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Một gia đình yên ấm bỗng xáo trộn khi người chú thương binh lẫn trí sống cùng nhà. Câu chuyện giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm về tình thân và lòng bao dung.
Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Không khí hướng về ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại các địa bàn của Hà Tĩnh. Từ các tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, công tác tuyên truyền cổ động được triển khai đồng bộ, tạo sắc thái vui tươi.