Thêm 19 công trình ở Hà Tĩnh được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh

Danh sách 19 công trình vừa được công nhận: Đền Thánh Mẫu - xã Xuân Yên Đền thờ Trần Hưng Đạo - xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) Nhà cổ Nguyễn Huy Thản- xã Kim Song Trường (Can Lộc) Nhà thờ Trần Văn Tùy - xã Kim Song Trường (Can Lộc) Nhà thờ Nguyễn Phúc Lan - xã Tùng Lộc (Can Lộc) Nhà thờ Nguyễn Doãn Tình - xã Thạch Sơn (Thạch Hà) Nhà thờ Nguyễn Tất Cu - Nguyễn Tất Quỳnh - xã Thạch Thắng (Thạch Hà) Đình Tri Lễ - xã Thạch Kênh (Thạch Hà) Nhà thờ Trần Như Kiên - xã Tượng Sơn (Thạch Hà) Nhà thờ Phạm Hiệu và Phạm Duy Triệu - xã Thạch Long (Thạch Hà) Chùa Phúc Khánh - thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) Nhà thờ Lê Văn Hoa và miếu Long Hồ Ngọc nữ - xã Sơn Bình (Hương Sơn) Nhà lưu niệm Mai Hòe - xã Tân Lộc (Lộc Hà) Nhà thờ Phan Viết Mỡ - xã Phù Lưu (Lộc Hà) Nhà thờ Bùi Đình Hựu - thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ) Mộ và Nhà thờ Trần Công Toản - xã Hương Bình (Hương Khê) Nhà thờ Nguyễn Phi Chinh - xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) Nhà thờ Nguyễn Tiến Đắc - xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) Nhà thờ Trần Danh Hùng - xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh).