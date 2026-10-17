Vựa hoa ở Hà Tĩnh tất bật sản xuất phục vụ Tết

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, người trồng hoa ở thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) khẩn trương xuống giống hoa cúc phục vụ Tết Nguyên đán.
“Vụ hoa cúc năm nay, gia đình tôi trồng với diện tích hơn 1.100 m², trên 90.000 cây giống. Để bảo đảm tiến độ, hai tuần nay, tôi đã huy động toàn bộ nhân lực trong nhà, đồng thời thuê thêm lao động làm đất, tranh thủ thời tiết tạnh ráo để xuống giống” - ông Trình cho biết.
Những chậu hoa được ông Biên chăm sóc cẩn thận nhằm kịp phục vụ thị trường Tết.
Toàn xã hiện có khoảng gần 4 ha chuyên trồng hoa phục vụ thị trường Tết, trong đó chủ yếu diện tích tập trung tại thôn Xuân Sơn. Địa phương khuyến khích người dân duy trì, phát triển vùng trồng hoa phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời, chú trọng áp dụng quy trình kỹ thuật, lựa chọn giống hoa phù hợp với nhu cầu thị trường, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.
Ông Bùi Công Thư - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu
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