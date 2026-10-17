Vựa hoa ở Hà Tĩnh tất bật sản xuất phục vụ Tết

Gia Hanh đẩy mạnh chuyển đổi ruộng đất, hướng tới sản xuất tập trung 13/10/2026 04:00 Xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) phấn đấu chuyển đổi gần 300 ha đất sản xuất trước vụ xuân năm 2027, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và phát triển nông nghiệp bền vững.

2 doanh nhân Hà Tĩnh nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" 12/10/2026 22:20 Hà Tĩnh có 2 cá nhân được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” là bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh) và bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang).

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê 12/10/2026 11:25 Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

"Thủ phủ" chăn nuôi gà ở Hà Tĩnh vào vụ sản xuất cuối năm 12/10/2026 05:15 Là vùng chăn nuôi gà quy mô lớn của Hà Tĩnh, người dân xã Yên Hòa đang chủ động vào đàn, tính toán thời điểm xuất bán, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm.

Sau mưa, thủ phủ cây rau giống rộn ràng vào vụ mới 11/10/2026 11:04 Là vùng chuyên canh cây rau giống lớn của Hà Tĩnh, thời điểm này, người dân thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc) đã bắt đầu thu hoạch, kịp thời cung ứng ra thị trường phục vụ sản xuất vụ đông 2026.

Minh bạch hóa nông sản: Khi dữ liệu chưa theo kịp thương hiệu 11/10/2026 05:39 Hà Tĩnh đang triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, việc cập nhật dữ liệu đầy đủ, thường xuyên vẫn là khâu cần được tháo gỡ.

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa 09/10/2026 15:14 Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.

Hoàn thiện quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Kẻ Gỗ 09/10/2026 11:42 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ với các kịch bản cụ thể, số liệu định lượng rõ ràng, bảo đảm an toàn công trình, an toàn cho Nhân dân trước các tình huống thiên tai.

Tứ Mỹ khuyến khích phát triển nuôi hươu sao 09/10/2026 09:32 Xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đang khuyến khích phát triển mô hình nuôi hươu sao thông qua các chính sách hỗ trợ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Lạc vụ đông bén rễ, kỳ vọng nguồn giống chất lượng cho mùa mới 09/10/2026 06:06 Bằng việc áp dụng kỹ thuật sản xuất bài bản, nông dân xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) kỳ vọng diện tích lạc vụ đông không chỉ cho năng suất tốt mà còn tạo nguồn giống chất lượng cho mùa vụ tới.

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm 08/10/2026 18:31 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU 08/10/2026 15:45 Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.

Sản phẩm OCOP Thu Hằng “kể chuyện” quê hương từ nông sản, dược liệu 08/10/2026 13:00 Từ tài nguyên bản địa qua quy trình sản xuất xanh, HTX Nông sản dược liệu Thu Hằng (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đang nâng giá trị sản phẩm OCOP lên tầm cao mới, bằng cách gắn chất lượng với câu chuyện về văn hóa, con người quê hương.

Về Vũ Quang mùa cam chín 08/10/2026 08:51 Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.

Những người tiên phong đưa đàn hươu về với xã biển Kỳ Xuân 08/10/2026 05:23 Những hộ dân mạnh dạn đưa hươu sao về nuôi thử nghiệm ở xã miền biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã mở ra một hướng chăn nuôi mới tại địa phương này.

Sở NN&MT Hà Tĩnh thông báo kết quả phân tích mẫu cá tại Vũng Áng, Thiên Cầm 08/10/2026 05:20 Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết, kết quả phân tích của cơ quan chuyên môn cho thấy, các mẫu nước biển tại Vũng Áng và Thiên Cầm đều nằm trong giới hạn cho phép, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm; các mẫu cá ghi nhận một số tác nhân (vi rút, vi khuẩn) có khả năng gây bệnh.

Phụ nữ Sơn Giang nâng cao thu nhập từ những mô hình kinh tế 07/10/2026 05:28 Bằng việc lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp và được hỗ trợ về giống, kỹ thuật, phụ nữ xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo sinh kế, góp phần cải thiện đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Hà Tĩnh công bố 9 điểm lên cá tạm thời phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản 05/10/2026 16:00 Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Nông nghiệp tuần hoàn - hướng đi bền vững cho nông dân 05/10/2026 13:00 Với ưu điểm bảo vệ môi trường, giảm chi phí đầu vào, các mô hình tuần hoàn đang được nhân rộng tại các địa phương ở Hà Tĩnh, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất 350 sản phẩm OCOP vào năm 2030 05/10/2026 12:00 Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu duy trì và phát triển tối thiểu 350 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 40 sản phẩm 4 sao và 5 sản phẩm 5 sao.

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh 05/10/2026 05:06 Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.

Những đàn vịt thả đồng sau mùa gặt ở Hà Tĩnh 04/10/2026 15:35 Sau vụ hè thu, đồng ruộng trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho những đàn vịt, giúp người dân Hà Tĩnh giảm chi phí chăn nuôi, tăng thêm thu nhập.

Thời tiết thất thường, người nuôi tôm lo phòng dịch bệnh 04/10/2026 14:19 Thời tiết thất thường làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm trên tôm. Các hộ nuôi tôm tại Hà Tĩnh đang chủ động triển khai biện pháp chăm sóc, quản lý ao đầm nhằm bảo vệ đàn tôm, hạn chế thiệt hại.

Phụ nữ Gia Hanh tìm hướng mới từ nghề nuôi hươu 03/10/2026 15:31 Từ những đàn hươu đầu tiên, phụ nữ ở Gia Hanh đang thử nghiệm một hướng chăn nuôi mới, phù hợp với điều kiện gia đình và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế.

Kỳ Khang tạo đồng thuận trong quy tập mộ, mở đường tích tụ ruộng đất 03/10/2026 14:39 Chỉ trong thời gian 2 tuần, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã quy tập hơn 300 ngôi mộ về nghĩa trang tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất.