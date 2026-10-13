Nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống giống, chăm sóc rau vụ tết

(Baohatinh.vn) - Còn gần 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nhưng bà con nông dân Hà Tĩnh đã bắt đầu xuống giống, chăm sóc rau màu, chủ động nguồn cung phục vụ thị trường cuối năm.
Năm nay, gia đình ông Kiên lựa chọn các loại rau có thời gian sinh trưởng dài như: Bắp cải, su hào, súp lơ và cà chua để phục vụ nhu cầu thị trường dịp tết.
Đối với những loại rau có thời gian sinh trưởng dài như cải củ, cà rốt, việc xác định thời điểm xuống giống có ý nghĩa quan trọng, giúp cây trồng phát triển thuận lợi và thu hoạch đúng thời điểm thị trường có nhu cầu cao.
Những luống rau xanh đang được gieo trồng, chăm sóc từng ngày mang theo kỳ vọng về một vụ sản xuất thắng lợi của nông dân Hà Tĩnh.
Để vụ rau phục vụ Tết Nguyên đán đạt hiệu quả, chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân cần tuân thủ đúng khung thời vụ, lựa chọn các loại giống phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu thị trường. Đồng thời, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, sử dụng phân bón hợp lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rau màu. Ngành chuyên môn cũng sẽ tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân chủ động trong sản xuất, bảo đảm nguồn cung rau xanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Bà Phạm Thị Thanh Duyên – Phó Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi
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