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Nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống giống, chăm sóc rau vụ tết

Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Còn gần 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nhưng bà con nông dân Hà Tĩnh đã bắt đầu xuống giống, chăm sóc rau màu, chủ động nguồn cung phục vụ thị trường cuối năm.

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Tại thôn Liên Hợp, xã Đông Kinh, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình ông Phan Văn Kiên cùng các hộ trồng rau đang tập trung làm đất, gieo trồng và chăm sóc cây rau màu.
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Năm nay, gia đình ông Kiên lựa chọn các loại rau có thời gian sinh trưởng dài như: Bắp cải, su hào, súp lơ và cà chua để phục vụ nhu cầu thị trường dịp tết.
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Việc xuống giống đúng thời điểm, lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp không chỉ giúp bà con chủ động kế hoạch sản xuất mà còn tạo cơ hội nâng cao thu nhập trong dịp cuối năm.
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Tại cánh đồng rau tập trung ở thôn Trung Tiến, xã Đồng Tiến, không khí sản xuất cũng diễn ra khẩn trương.
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Trên những thửa ruộng đã được làm đất kỹ lưỡng, nông dân lựa chọn các loại rau phù hợp với nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
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Đối với những loại rau có thời gian sinh trưởng dài như cải củ, cà rốt, việc xác định thời điểm xuống giống có ý nghĩa quan trọng, giúp cây trồng phát triển thuận lợi và thu hoạch đúng thời điểm thị trường có nhu cầu cao.
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Những luống rau xanh đang được gieo trồng, chăm sóc từng ngày mang theo kỳ vọng về một vụ sản xuất thắng lợi của nông dân Hà Tĩnh.
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Theo thống kê của ngành chuyên môn, đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã gieo trồng khoảng 2.500 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích rau đạt khoảng 1.700 ha.

Để vụ rau phục vụ Tết Nguyên đán đạt hiệu quả, chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân cần tuân thủ đúng khung thời vụ, lựa chọn các loại giống phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu thị trường. Đồng thời, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, sử dụng phân bón hợp lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rau màu. Ngành chuyên môn cũng sẽ tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân chủ động trong sản xuất, bảo đảm nguồn cung rau xanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bà Phạm Thị Thanh Duyên – Phó Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi

Nông dân Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị vụ rau tết

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Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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