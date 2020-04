Cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an Hà Tĩnh hiến 300 đơn vị máu

Sáng 29/4, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020. Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Để góp phần đáp ứng nhu cầu máu điều trị cho người bệnh tại bệnh viện và các cơ sở y tế trong thời gian tới, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020, huy động cán bộ, chiến sỹ đến từ các phòng, Công an thành phố Hà Tĩnh, Can Lộc và Lộc Hà tham gia, với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.

Trước khi làm thủ tục hiến máu, các cán bộ, chiến sỹ được đo thân nhiệt, khử trùng tay, khám sức khỏe sàng lọc. Sau khi đạt mọi yêu cầu kiểm tra, người tham gia mới được các y, bác sĩ tiếp nhận vào hiến máu.

Chỉ trong 1 buổi sáng phát động, 320 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên đã hiến được 300 đơn vị máu; góp phần quan trọng vào nguồn máu dự trữ để phục vụ cấp cứu và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế.

Đoàn thanh niên tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu.

Trước đó, ngày 13/2/2020, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1, thu được 160 đơn vị máu và số máu hiến trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh của Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”.

Đại úy Đặng Đình Tài - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: “Mỗi năm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đều tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện, tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên thanh niên trong các cơ sở đoàn đăng ký tham gia. Ngoài lực lượng đoàn thanh niên còn có nhiều cán bộ, chiến sĩ, trong đó có lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham gia hiến máu”.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn có lực lượng thường trực sẵn sàng tham gia hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp. Mỗi khi nhận được cuộc gọi từ các bệnh viện yêu cầu hỗ trợ nguồn máu, các đoàn viên, thanh niên luôn có mặt kịp thời, bảo đảm cung cấp đủ lượng máu phục vụ việc cứu chữa bệnh nhân.

Hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời điểm dịch Covid-19 như hiện nay, việc làm này càng có ý nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn của người bệnh.

