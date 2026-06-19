20 phút thăng hoa giúp Thụy Sĩ chạm một tay vào vé knock-out

Rạng sáng 19/6, Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia 4-1 bằng 4 bàn thắng trong hơn 20 phút cuối trận đấu thuộc lượt 2, bảng B.
Hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Johan Manzambi và Ruben Vargas trở thành những người hùng của đội bóng châu Âu khi cùng nhau tạo nên bước ngoặt với ba bàn thắng trong 16 phút cuối trận, trước khi lão tướng Granit Xhaka ấn định tỷ số 4-1 ở phút bù giờ thứ 7.
Trước cuộc đối đầu tại Los Angeles, Bosnia đón nhận sự trở lại quan trọng của đội trưởng Edin Dzeko sau khi tiền đạo kỳ cựu vắng mặt trong trận hòa 1-1 trước Canada. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Kerim Alajbegovic cũng được trao cơ hội đá chính ở hành lang trái.
Tuy nhiên, Thụy Sĩ mới là đội nhập cuộc chủ động hơn. Dan Ndoye sớm tạo ra nguy hiểm với cú dứt điểm đưa bóng đi sát mép lưới, trong khi Remo Freuler cũng thử vận may bằng một cú sút xa nhưng chưa thể đánh bại hàng thủ Bosnia.
Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều hiểu rằng một trận hòa sẽ không giúp ích nhiều cho mục tiêu giành vé đi tiếp. Ndoye suýt tạo nên siêu phẩm nhưng thủ thành Nikola Vasilj đã xuất sắc bay người cản phá. Sau đó, Breel Embolo cũng bị từ chối bởi một pha cứu thua quan trọng khác của thủ môn Bosnia.
Bước ngoặt đến khi HLV Murat Yakin quyết định tung Johan Manzambi, Vargas và Djibril Sow vào sân. Những sự thay đổi này lập tức phát huy hiệu quả. Phút 74, Vargas thực hiện quả tạt khó chịu khiến hàng thủ Bosnia lúng túng, tạo điều kiện để Manzambi dễ dàng ghi bàn mở tỷ số.
Chỉ 6 phút sau, Bosnia rơi vào tình thế khó khăn hơn khi Tarik Muharemovic nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Embolo trong tình huống tiền đạo Thụy Sĩ đang có cơ hội đối mặt thủ môn.
Chơi hơn người, Thụy Sĩ hoàn toàn làm chủ trận đấu. Vargas ghi bàn đầu tiên tại World Cup sau đường chuyền của Embolo, trước khi Manzambi hoàn tất cú đúp ở những phút cuối trận. Bosnia chỉ có bàn danh dự nhờ pha ra chân đẹp mắt của Ermin Mahmic trong thời gian bù giờ.
Chưa dừng lại ở đó, Granit Xhaka còn ghi dấu ấn với quả phạt đền thành công, giúp Thụy Sĩ khép lại chiến thắng 4-1 đầy ấn tượng.
Với 4 điểm sau hai trận, Thụy Sĩ gần như đã đặt vé vào vòng 32 đội mạnh nhất và chỉ cần một kết quả thuận lợi trước Canada để chính thức xác nhận vị trí. Trong khi đó, Bosnia phải đối mặt với trận đấu sinh tử gặp Qatar, sau khi chuỗi 9 trận bất bại cùng 6 trận hòa liên tiếp của họ đã bị chấm dứt.
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