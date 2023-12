Đảm bảo an toàn điện khi trang trí công trình mừng giáng sinh, năm mới

Các cá nhân và tổ chức trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu trang trí hang đá, các công trình chào mừng giáng sinh, năm mới. Để tránh xảy ra các sự cố về điện, công tác đảm bảo an toàn cần phải được ưu tiên hàng đầu.

Tại Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận đã từng xảy ra các sự cố lưới điện và tai nạn điện do người dân dựng cây nêu, làm hang đá, chặt cây để cây đổ vào đường dây dẫn điện cao áp, xây dựng công trình, làm nhà ở, làm mái che... và các hành vi khác vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Chuẩn bị đón lễ Noel sắp tới, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã bắt đầu trang trí các công trình như: hang đá, tháp chuông, bảng đèn led... Điều đáng nói, có những công trình được tạo dựng gần đường dây điện hạ thế; có những công trình cao hàng chục mét, phải huy động máy móc để dựng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về khoảng cách an toàn điện.

Người dân cần lưu ý an toàn điện trong quá trình dựng hang đá đón Noel.

Ông Trần Xuân Thông - Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho biết: “Để đảm bảo lưới điện vận hành ổn định và an toàn trong Nhân dân, người dân không dựng hang đá, tháp chuông dưới đường dây dẫn điện hoặc trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bởi nguy cơ chạm chập, cháy nổ rất cao. Khi dựng các công trình trang trí trong và hai bên hành lang lưới điện, người dân phải phối hợp với ngành điện để có thỏa thuận và thực hiện các biện pháp an toàn. Người dân tuyệt đối không trèo lên cột điện, công trình điện khi lắp đặt, tháo dỡ; không câu móc trực tiếp trên lưới điện. Ngoài ra, tuyệt đối không dựng các cọc, cây để trang trí, dựng cây nêu, lắp đặt ăng-ten phát sóng và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện”.

Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 4, Điều 51 của Luật Điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp được quy định: đối với đường dây trung thế (22 kV, 35 kV) là 4m, cao thế 110 kV là 6m. Ngành điện cũng quy định khoảng cách an toàn với đường dây hạ thế là 0,5m.

Điện lực TP Hà Tĩnh triển khai ký cam kết sử dụng điện an toàn tại các giáo xứ trên địa bàn.

"Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho Nhân dân đón mùa Giáng sinh an lành, Điện lực TP Hà Tĩnh cũng đã chủ động rà soát, kiểm tra hệ thống điện được cấp ở các giáo xứ; ra quân xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới. Đồng thời, gửi văn bản tới chính quyền địa phương, các hội đồng mục vụ giáo xứ, phát tờ rơi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tuyệt đối tuân thủ các biện pháp an toàn trong quá trình sử dụng điện" - Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho biết thêm.

Thời điểm này, cán bộ, công nhân Điện lực Thạch Hà cũng đang tăng cường ra quân tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân dịp cuối năm, nhất là khi thực hiện trang trí các công trình chào mừng giáng sinh, năm mới.

Theo tìm hiểu, các công trình chào mừng giáng sinh, năm mới được người dân lựa chọn hệ thống đèn trang trí với đa dạng chủng loại. Nếu bất cẩn trong việc lắp đặt có thể gây chạm chập điện, nguy cơ ảnh hưởng tính mạng con người. Ông Nguyễn Đình Hiếu - Giám đốc Điện lực Thạch Hà khuyến cáo: “Thời tiết dịp Noel dự báo mưa rét, ẩm ướt nên người dân cần lưu ý nguồn điện cấp cho các công trình trang trí phải đảm bảo an toàn. Việc đấu nối dây dẫn phải đảm bảo kỹ thuật, các mối nối hở phải được bịt kín bằng vật liệu cách điện, các ổ cắm điện phải đặt vị trí cao và được che chắn, bảo vệ tránh nước mưa thấm vào gây chạm chập, cháy nổ. Dây dẫn điện cũng phải được treo lên cao, tuyệt đối không để dây dẫn dưới đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn”.

Ông Nguyễn Văn Mỹ - thành viên Ban Hành giáo Giáo họ Thanh Thủy (xã Thạch Sơn, Thạch Hà) cho hay: “Chúng tôi đang chuẩn bị dựng hang đá mừng Noel. Dịp này, Điện lực Thạch Hà xuống tận nơi hướng dẫn, tư vấn các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình trang trí, sử dụng thiết bị điện nên chúng tôi yên tâm thực hiện, chào đón giáng sinh an lành”.

Công nhân Điện lực Thạch Hà kiểm tra, tư vấn hệ thống điện trang trí tại các giáo xứ trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các điện lực trực thuộc đã thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt nhằm đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân. Theo đó, đơn vị đã trực tiếp gửi 3.788 thông báo tuyên truyền và tờ rơi đến tận tay các khách hàng sinh sống, làm việc trong và hai bên hành lang an toàn lưới điện; nhắn tin tuyên truyền đến hơn 440.000 khách hàng; phát 1.800 cuốn cẩm nang an toàn điện, phát hàng ngàn tờ rơi, tờ gấp an toàn điện, phương pháp cấp cứu người bị điện giật và bảo vệ an toàn lưới điện cao áp cho các khách hàng sử dụng điện; treo 544 panô tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện tại các địa điểm thường xuyên tập trung đông người...

Ngành điện còn gửi văn bản tới chính quyền địa phương các cấp, các tổ trưởng tổ dân phố, các giáo xứ, trường học... đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện trong Nhân dân dịp lễ, tết Nguyên đán sắp tới. Cùng đó, các điện lực tổ chức nhiều đoàn công tác tăng cường tần suất kiểm tra lưới điện nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm để phối hợp chính quyền địa phương xử lý.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân trong dịp lễ, tết sắp tới, đề nghị chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ ngành điện tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn và chấp hành tốt các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp đến Nhân dân. Đồng thời, phối hợp với ngành kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng quy định nhằm tránh các sự cố, tai nạn điện đáng tiếc có thể xảy ra. Ông Bùi Quang Nhiệm Trưởng phòng An toàn - Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Thảo Hiền