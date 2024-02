Nơm nớp khi qua nút giao QL 15A với đường liên huyện ở Can Lộc

Tầm quan sát bị che khuất, lượng phương tiện qua lại nhiều khiến ngã tư giao giữa QL 15A với tuyến đường liên huyện Can Lộc - Hương Khê (Hà Tĩnh) đoạn qua xã Thượng Lộc luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Mỗi lần phải di chuyển từ tuyến đường liên huyện Can Lộc - Hương Khê vào ngã tư giao với QL 15A, ông Hoàng Văn Nghĩa (SN 1961, trú tại xã Thượng Lộc, Can Lộc) luôn lo lắng, bất an vì tình hình giao thông phức tạp ở đây.

Tuyến QL 15A luôn có lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc, nhất là xe đầu kéo, xe container, xe tải chở vật liệu...

Sự lo lắng của ông Nghĩa cũng là điều dễ hiểu, bởi tuyến đường liên huyện vào ngã tư QL 15A bị cây cối, hàng rào và quán hàng hai bên che khuất tầm nhìn. Để có thể quan sát được phương tiện đi lại trên QL 15A, ông Nghĩa phải di chuyển ra gần giữa nút giao và nếu không cẩn thận quan sát, rất dễ xảy ra sự cố về giao thông.

Ngã tư này bị hạn chế tầm nhìn do quán hàng, nhà cửa che khuất.

Tại đây, hệ thống ATGT ở nút giao này chưa được đầu tư, trang bị đầy đủ, nhất là chưa được lắp đặt đèn cảnh báo hay đèn tín hiệu giao thông. Đặc biệt, tuyến QL 15A luôn có lượng xe đầu kéo, xe container, xe ben chở vật liệu xây dựng và ô tô cá nhân di chuyển suốt ngày đêm. Những yếu tố này đã khiến ngã tư giao giữa QL 15A với tuyến đường liên huyện Can Lộc - Hương Khê luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Lưu lượng phương tiện qua lại đông trong khi chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nên ngã tư này luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Nhiều người dân địa phương phản ánh, nút giao này đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Bà con đã nhiều lần kiến nghị các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc (Can Lộc) cho hay: "Những lo lắng của người dân địa phương là có cơ sở. Trong năm 2023, tại ngã tư giao giữa QL 15A với tuyến đường liên huyện Can Lộc - Hương Khê đã xảy ra một số vụ tai nạn, rất may không gây thiệt hại về người. Địa phương đã kiến nghị với chính quyền cấp trên về việc triển khai giải pháp đảm bảo ATGT, tạo sự yên tâm cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông qua nút giao".

Xe tải dừng bốc dỡ hàng hai bên đường khiến tình hình giao thông ở nút giao này thêm phức tạp.

Theo quan sát của PV, bên cạnh bất cập về hạ tầng khi hệ thống đèn tín hiệu giao thông chưa được lắp, biển cảnh báo còn hạn chế thì ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của nhiều người dân còn chưa tốt khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn thường trực, nhất là các hành vi như: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy; chở quá số người quy định; dừng đỗ không đúng quy định; chuyển hướng không bật đèn xi nhan; chạy quá tốc độ...

Video: Mất an toàn giao thông ở nút giao xã Thượng Lộc

Đức Quân - Lê Tuấn