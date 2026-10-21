Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ Việt Nam cho một số sở, ngành Hà Tĩnh

Chiều 21/10, đoàn công tác Báo Sài Gòn Giải Phóng do ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến trao tặng 25 bản đồ Việt Nam cho một số sở, ban, ngành tại tỉnh Hà Tĩnh. Đại diện các sở, ban, ngành tham dự chương trình.

Đại biểu tham dự chương trình.

Hoạt động này thuộc chương trình “Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông”, với thông điệp “Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim”, do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Agribank Việt Nam triển khai.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao tặng 25 bản đồ Việt Nam cho tỉnh Hà Tĩnh.

Bản đồ Việt Nam được biên tập, xuất bản theo hệ thống đơn vị hành chính mới sau sắp xếp; có tỷ lệ 1/4.500.000, kích thước 70x100 cm. Triển khai từ cuối năm 2025, đến nay, chương trình trao tặng hơn 200.000 bản đồ tại 13 tỉnh, thành phố; trong đó, 100.000 bản đồ Việt Nam và hơn 100.000 bản đồ các tỉnh, thành trên cả nước.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh thông tin khái quát về chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh khái quát thông tin về quá trình phối hợp triển khai chương trình, đồng thời nhấn mạnh, việc trao tặng bản đồ trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính sẽ góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện hệ thống đơn vị hành chính mới của đất nước; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh phát biểu tại chương trình.

Tiếp nhận số lượng bản đồ được trao tặng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh bày tỏ lời cảm ơn đối với sự quan tâm, tình cảm của Báo Sài Gòn Giải Phóng và các đơn vị tài trợ đối với Hà Tĩnh. Đồng thời khẳng định, các đơn vị tiếp nhận sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả số bản đồ này, phát huy giá trị trong công tác thông tin, tuyên truyền về hệ thống đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.