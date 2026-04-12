Cả nước chấm dứt nắng nóng vào cuối tuần sau

Từ nay đến khoảng ngày 14-15/4, ba miền tiếp tục nắng nóng, sau đó giảm dần và chấm dứt vào cuối tuần do tác động của không khí lạnh cuối mùa.

Một tuần qua, miền Bắc nắng nóng diện rộng do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây hoạt động mạnh kết hợp hiệu ứng gió phơn. Hôm qua, Mai Châu, Hòa Bình (Phú Thọ) nóng 39 độ, Hà Nội khoảng 35 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thứ hai 13/4, Tây Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ. Đông Bắc Bộ phổ biến 34-36 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng thấp hơn, khoảng 32-34 độ C.

Từ khoảng ngày 14-15/4, khối không khí mát từ lục địa Trung Quốc tràn xuống, nắng nóng ở miền Bắc giảm dần và có khả năng chấm dứt vào ngày 16/4. Các ngày 16-18/4, do ảnh hưởng không khí lạnh cuối mùa, miền Bắc có thể xuất hiện mưa rào và dông; trung du và miền núi có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân tham gia giao thông trên đại Lộ Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm từ nay đến cuối tuần sau, đến thứ sáu giảm 11 độ so với hôm nay, còn 23-28 độ C. Điểm cao trên 1.500m như Sa Pa (Lào Cai) 4 ngày đầu tuần dao động 17-29 độ C, đến cuối tuần giảm còn 13-17 độ C.

Tại miền Trung, hoàn lưu vùng thấp nóng kết hợp gió phơn khiến nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 4. Từ ngày 6/4 đến nay, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ tại Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến 38-40 độ, có điểm vượt 41 độ C.

Dự báo nắng nóng gay gắt tại miền Trung còn duy trì đến hết ngày 14/4. Từ 15/4, do tác động của không khí lạnh cuối mùa làm suy yếu vùng thấp nóng phía tây, nhiệt độ có xu hướng giảm dần và khả năng chấm dứt đợt nắng nóng mạnh nhất từ đầu mùa vào khoảng 17/4.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ đầu tháng 4 nắng nóng diện rộng. Từ nay đến 14/4, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Từ 15/4, nắng nóng giảm dần và có khả năng kết thúc vào khoảng 17/4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong thời kỳ từ 12/4 đến 12/5, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước. Số ngày nắng nóng gay gắt dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, tập trung tại Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Tin vui cho những người thích ăn quả dứa

Không chỉ là loại trái cây chua ngọt giúp chống ngấy, dứa (thơm) có nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch và tăng miễn dịch khi ăn với lượng vừa phải.
4 thói quen khiến da lão hóa nhanh chóng

Bác sĩ Raj Arora (Anh) chỉ ra 4 thói quen hằng ngày đang âm thầm tàn phá làn da, gồm nằm nghiêng ngủ, không chống nắng, dùng vaping và để cơ thể mất nước.
Nuôi dưỡng nhân cách từ những điều giản dị

Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn nuôi dưỡng nhân cách. Ở Hà Tĩnh, từ gia đình đến nhà trường, những giá trị yêu thương đang được vun đắp cho con trẻ mỗi ngày.
Sự nguy hại của hộp nhựa cũ

Tái sử dụng hộp nhựa dùng một lần hoặc hộp cũ trầy xước để đựng thức ăn dễ làm thôi nhiễm vi nhựa, tăng rủi ro ngộ độc.
Các bể bơi ở Hà Tĩnh hút khách

Hà Tĩnh đang trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi gần 40 độ C. Để giải nhiệt và rèn luyện sức khỏe, nhiều người dân đã tìm đến các bể bơi trên địa bàn.
Thói quen xấu âm thầm gây sỏi thận

Sỏi thận là một trong những bệnh lý đường tiết niệu phổ biến, có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt ở người trẻ tuổi. Điều đáng nói, phần lớn các trường hợp mắc bệnh lại bắt nguồn từ những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại nhưng lặp lại mỗi ngày.
Tác dụng của lá mơ lông với sức khỏe xương khớp

Lá mơ lông không chỉ được dùng trong hỗ trợ điều trị mà còn có thể góp phần phòng ngừa một số vấn đề xương khớp. Dược liệu này thường được sử dụng trong các trường hợp đau nhức, phong thấp theo y học cổ truyền.