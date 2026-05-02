Đời sống

Tất tả mưu sinh giữa những ngày nghỉ lễ

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Những ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều lao động tự do ở Hà Tĩnh vẫn tất tả mưu sinh trên các con đường, ngõ phố, cố gắng kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khi nhiều người tạm gác công việc để nghỉ ngơi cùng gia đình thì không ít lao động tự do tại Hà Tĩnh vẫn phải tất bật mưu sinh. Trên các tuyến phố trung tâm Hà Tĩnh, những người bán hàng rong len lỏi tìm khách.
Những người thu nhặt ve chai với chiếc xe đạp đã cũ rong ruổi trên khắp các con phố, tìm kiếm vỏ lon, chai nhựa, bìa carton, sắt vụn... để bán. Số tiền không nhiều nhưng với họ là nguồn thu nhập chính để trang trải cuộc sống hằng ngày.
Bên trong chợ Hà Tĩnh, những ngày nghỉ lễ, chị Trần Thị Hoài vẫn tranh thủ mở quầy, ngồi bên chiếc máy may cũ, tỉ mỉ chỉnh sửa từng bộ quần áo cho khách.
Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo; từng đường kim mũi chỉ đều cần chính xác. Trong không gian nhỏ hẹp, chị lặng lẽ làm việc. "Ngày lễ, nhu cầu sửa đồ của khách hàng cao hơn nên tôi cố gắng làm thêm, kiếm thêm đồng nào hay đồng đó. Công việc cũng không quá nặng nhọc, ban ngày làm việc, ban đêm về tôi tranh thủ đưa con đi chơi" - chị Hoài chia sẻ.
Những người thợ sửa giày dép cần mẫn sửa từng đôi giày cũ. Gánh nặng cơm áo khiến họ không thể dừng lại, chính sự bền bỉ ấy tạo nên một bức tranh đời sống rất thật trong những ngày lễ.
Người phụ nữ bán chè Huế trên đường Xuân Diệu ngóng chờ khách. Với họ, niềm vui thật đơn giản, chỉ là có nhiều khách mua, bán được hết hàng sớm để trở về với gia đình, nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Trên các tuyến phố, những người làm nghề chở hàng thuê đang tất bật mưu sinh.
Trên các công trường xây dựng, các công nhân vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ.
Những shipper như "chú ong chăm chỉ", len lỏi qua các tuyến phố để giao hàng cho khách.
Giữa phố phường nhộn nhịp, bác tài xế xe ôm vẫn ngồi đó, lặng lẽ chờ một cái vẫy tay, như chờ một chút may mắn ghé qua trong ngày lễ.
Công nhân vệ sinh môi trường của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh lặng lẽ thu gom, dọn dẹp rác. Lượng rác thải những ngày lễ hơn gấp nhiều lần so với ngày thường khiến những người lao công rất vất vả để dọn dẹp. Chị Nguyễn Thị Hoà (SN 1985, trú phường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Ngày lễ, ai cũng muốn nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình, nhưng đặc thù công việc nên chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Dù vất vả, khi thấy các tuyến phố sạch đẹp, chúng tôi đều cảm thấy vui".
Trong những ngày lễ, khi nhiều người tận hưởng niềm vui sum vầy, vẫn có những con người lặng lẽ mưu sinh. Với họ, ngày lễ không khác ngày thường, bởi thu nhập phụ thuộc vào từng giờ lao động nên không thể ngừng nghỉ. Những giọt mồ hôi âm thầm kể câu chuyện về sự nhọc nhằn và bền bỉ.

#Mưu sinh ngày lễ #Lễ 30/4 - 1/5 #người lao động tự do

Chủ đề Lao động việc làm

