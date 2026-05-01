Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/5: mây thay đổi, phổ biến không mưa

28/04/2026 04:36
Không chỉ là một loại trái cây thơm ngon, quả lựu còn được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' dành cho làn da nhờ bảng thành phần dinh dưỡng đa dạng.
27/04/2026 10:10
Dự báo, số lượng bão và áp thấp trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm 2026 có khả năng ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Có khoảng 12-13 cơn bão trên Biển Đông, trong đó 6-7 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam.
27/04/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/4: Nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và tối có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ 22 - 32 độ C.
27/04/2026 04:53
Những thực phẩm dễ hỏng như trứng, sữa, đồ ăn sẵn, bơ, nước ép... không nên bảo quản ở cánh cửa tủ lạnh để tránh ngộ độc.
26/04/2026 14:05
Thế hệ gen Z Hà Tĩnh đang cụ thể hóa trách nhiệm của mình bằng những phần việc thiết thực, thể hiện khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.
26/04/2026 12:14
Hoa chuối, hay bắp chuối từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt.
26/04/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/4: Nhiều mây, có lúc mưa rào nhẹ, trời hửng nắng; nhiệt độ dao động từ 23 - 31 độ C.
26/04/2026 04:40
Mật ong, tỏi, nhựa thơm, cỏ xạ hương và kinh giới đều có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, nhưng cần sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn.
25/04/2026 12:39
Sau khi đi nắng về, nhiều người vội tắm để giải nhiệt. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến cơ thể “sốc nhiệt”, làm tăng nguy cơ đột quỵ chỉ trong tích tắc.
25/04/2026 05:01
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/4: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23 - 28 độ C.
24/04/2026 09:44
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh về tình hình thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4) và kỳ nghỉ 30/4 - 3/5 sắp tới.
24/04/2026 05:05
Một nghiên cứu mới khẳng định việc tăng cường đi bộ mỗi ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch, ngay cả với những người thường xuyên ngồi nhiều.
24/04/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/4: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to; nhiệt độ dao động từ 23 - 29°C.
23/04/2026 16:14
Theo thông tin mới nhất từ cơ quan khí tượng, Hà Tĩnh đang xuất hiện các hình thái thời tiết như mưa dông, lốc... do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp.
23/04/2026 15:25
Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đang tận dụng các nền tảng mạng xã hội để sáng tạo nội dung, với mong muốn lan tỏa hình ảnh quê hương và thu hút du khách đến du lịch khám phá, trải nghiệm.
23/04/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/4: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa và chiều mưa rào nhẹ, có nơi có dông; nhiệt độ 22 - 35°C.
22/04/2026 11:05
Ngày 22/4 hằng năm được gọi là Ngày Trái đất nhằm kêu gọi thế giới cùng hành động nâng cao nhận thức về khủng hoảng khí hậu và thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường.
22/04/2026 05:03
Thói quen chỉ tráng bình nước bằng nước lọc có thể biến vật dụng này thành ổ vi khuẩn nguy hiểm do sự tích tụ của nước bọt.
22/04/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/4: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ 24 - 37 độ C.
21/04/2026 14:03
Cơ quan khí tượng thủy văn vừa cho biết, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Theo đó, Bắc Bộ có mưa vài nơi, Hà Tĩnh sẽ giảm nhiệt vào cuối tuần này.
21/04/2026 05:00
Rất nhiều người trẻ đang phải đối mặt với tình trạng tóc mỏng, thưa và rụng sớm. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở yếu tố di truyền hay sản phẩm chăm sóc tóc, mà xuất phát từ chính những thói quen sinh hoạt thường nhật.
21/04/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/4: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ 25 - 36 độ C.
20/04/2026 20:36
Đội khảo sát vừa phát hiện một hang động mới trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Đặc biệt, trong hang này có một thác nước cao tới 350m.
20/04/2026 16:24
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 21-22/4, các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.
20/04/2026 13:50
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra cảnh báo sớm về hiện tượng El Nino có khả năng xuất hiện từ tháng 6 với xác suất lên đến 90%.
20/04/2026 05:05
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/4: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng, chiều mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33°C.
19/04/2026 09:00
Với người bị đuối nước, sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là yếu tố quan trọng nhất, quyết định khả năng sống sót và khả năng để lại di chứng não bộ của nạn nhân.
19/04/2026 05:00
Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là vị thuốc quý hỗ trợ chức năng gan. Tuy nhiên, dùng gừng đúng cách, đúng liều mới phát huy hiệu quả và tránh tác dụng phụ không mong muốn.
19/04/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/4: Có mây, có lúc mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ dao động từ 22 - 35 độ C.
18/04/2026 05:07
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/4: Từ chiều đến đêm có mưa rào và dông, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.