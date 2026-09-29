Chợ đầu mối lớn nhất tỉnh loay hoay giải bài toán "thừa" hàng trăm ki-ốt

(Baohatinh.vn) - Đầu tư hơn 140 tỷ đồng, chợ đầu mối nông sản Bình Hương (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) hiện chỉ có hơn một nửa trên 250 ki-ốt hoạt động sau 6 năm đưa vào sử dụng, phần lớn vẫn bỏ trống.
Dự án được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, với tổng vốn hơn 140 tỷ đồng. Chợ được quy hoạch gồm 3 khu chức năng chính: khu ki-ốt kinh doanh bách hóa, dịch vụ tổng hợp; khu đình chợ truyền thống và khu kinh doanh ngoài trời.
Trong đó, khu ki-ốt được xây dựng gồm 7 khối nhà cao 3 tầng, có tầng lửng và tầng mái, cùng 6 dãy ki-ốt. Khu đình chợ được bố trí hàng trăm điểm kinh doanh cùng khu vực ngoài trời dành cho các hộ kinh doanh không thường xuyên và tập kết hàng hóa.
Thực tế hoạt động tại chợ cho thấy sức hút đối với tiểu thương vẫn còn hạn chế. Trong tổng số khoảng 250 ki-ốt, hiện chỉ hơn một nửa ki-ốt có người kinh doanh thường xuyên, số còn lại đóng cửa, bỏ trống. Nhiều dãy ki-ốt vắng người, khiến không gian chợ khá thưa thớt so với quy mô được đầu tư.
Bên cạnh yếu tố thị trường, chợ Bình Hương còn gặp những bất cập liên quan đến quy hoạch. Một số nội dung trong quy hoạch khuôn viên từng phải điều chỉnh, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức và khai thác các khu vực kinh doanh. Đây cũng là một trong những yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của chợ sau đầu tư.
Để nâng cao hiệu quả khai thác, vấn đề đặt ra với chợ Bình Hương không chỉ là thu hút thêm tiểu thương mà còn phải tạo được nguồn khách ổn định. Việc sắp xếp, xử lý các điểm kinh doanh tự phát; hoàn thiện quy hoạch, tổ chức lại không gian kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời tăng sức hút của chợ đối với người dân và tiểu thương là những giải pháp cần được tính đến.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước có khoảng 300.000 người hoạt động môi giới nhưng chỉ hơn 40.000 người có chứng chỉ; hàng chục nghìn học viên đã hoàn thành đào tạo vẫn chưa thể dự thi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Xây dựng đề xuất 5% giá trị hợp đồng mua nhà còn lại được gửi vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng và chỉ chuyển cho chủ đầu tư sau khi người mua được cấp sổ hồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết đang nghiên cứu phát triển nhung hươu Hương Sơn thành hàng hóa giá trị cao, hướng tới thương hiệu quốc gia. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tesla Motors Việt Nam vừa được thành lập, đánh dấu bước hiện diện đáng chú ý của hãng xe điện do Elon Musk điều hành tại thị trường Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Doanh thu sách giáo khoa trên các sàn thương mại điện tử tăng tới 112% trước năm học mới, trong bối cảnh một số nơi thiếu sách cục bộ khiến phụ huynh phải tìm mua bổ sung qua kênh online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tích cực tham gia các hội chợ, hội nghị kết nối giao thương, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn Hà Tĩnh mở rộng khách hàng, hệ thống phân phối, gia tăng doanh số và có thêm những đơn hàng, hợp đồng ổn định.
Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.
Chi phí ăn uống ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người Việt đi ăn ngoài vào cuối tuần vẫn tăng từ gần 12% lên hơn 19%. Dù vậy, phần lớn thực khách vẫn kiểm soát chi tiêu, ưu tiên mức dưới 200.000 đồng/người. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Áp lực cân đối nguồn vốn và nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng vào cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục giữ lãi suất tiền gửi ở mức cao trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến quanh 14%/năm, cao nhất trong hơn 3 năm, trong khi giá nhà vẫn neo cao khiến giao dịch bất động sản giảm và người mua ngày càng thận trọng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Những tháng cuối năm, sức mua trên thị trường Hà Tĩnh đang có những tín hiệu tích cực. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tập trung chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm.
Theo Nghị định số 339/2026 của Chính phủ, cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, hoặc không làm việc tại doanh nghiệp theo quy định có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Người mua, nhận chuyển nhượng nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tại lễ bốc thăm, 1.786 khách hàng có hồ sơ đủ điều kiện đã tham gia 4 vòng bốc thăm trực tuyến để xác định quyền mua và lựa chọn vị trí 509 căn hộ tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen (Hà Tĩnh).
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!